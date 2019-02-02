CHP'de Parti Meclisi'ne sunulacak isimler belli oldu

CHP’de Parti Meclisi’nin onayına sunulacak yaklaşık 100 kişilik listenin görüşüldüğü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. MYK'da son şekli verilen aday listesi Parti Meclisi’ne gönderildi. Bugün 71 ya da 73 adayın açıklanması bekleniyor. CHP'de Parti Meclisi'ne sunulacak isimler de belli oldu: Beyoğlu'da Alper Taş, Şişli'de Muammer Keskin, Küçükçekmece'de Kemal Çebi ve Maltepe'de ise Ali Kılıç.

CHP MYK'da alınan karara göre, Beyoğlu'nda Alper Taş, Şişli'de Muammer Keskin, Küçükçekmece'de Kemal Çebi, Maltepe'de Ali Kılıç PM'de aday gösterilecek. İstanbul-Silivri-İzmir Bayraklı adayları için Kılıçdaroğlu PM'den yetki isteyecek.

İSTANBUL

Gürsel Tekin’in adaylığının gündeme geldiği Şişli’de eski SHP İlçe Başkanı Muammer Keskin, PM onayına sunulan listede yer aldı.

Maltepe'de mevcut başkan Ali Kılıç için oylama yapılacak. Küçükçekmece için oylanacak isim ise Kemal Çebi.

Kadıköy için önceki PM toplantısında 30 oy alan Şerdil Odabaşı için de yeniden oylama yapılacak.

Dün Kılıçdaroğlu’nun adaylık teklifini kabul eden ÖDP’li Alper Taş da Beyoğlu için oylanacak isim.

İZMİR

Buca ilçesi için Suat Nezir, oylamaya sunuldu.

ADANA

Seyhan ilçesi için Akif Kemal Akay PM’de oylanacak.

(HABER MERKEZİ)