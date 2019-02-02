CHP 'Beyoğlu'da Alper Taş, Kadıköy'de Şerdil Odabaş' dedi

CHP MYK toplantısında alınan kararla PM'ye sunulan isimlerin bazıları onaylandı. Daha önce salt çoğunluk sağlanamadığı için Kadıköy Belediye Başkan Adayı Şerdil Odabaşı'nın ismi yeniden oylandı. Oy çokluğuyla Odaşı'nın adaylığı kesinleşti. PM'de yapılan oylamada Alper Taş CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı olarak belirlenirken, Muammer Keskin de Şişli Belediye Başkan Adayı oldu. Kesinleşen bir başka isim ise Kemal Çebi oldu. Çebi, PM'ye Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı olarak önerilmişti. Toplantıda yaşanan tartışma üzerine Kılıçdaroğlu'nun PM'ye ara vererek MYK'yi olağanüstü topladığı öğrenildi.

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında alınan karar doğrultusunda Maltepe Belediye Başkan Adayı olarak Ali Kılıç, Buca Belediye Başkan Adayı olarak, Suat Nezir ve Seyhan Belediye Başkan Adayı olarak Akif Kemal Akay Parti Meclisi'ne (PM) sunuldu.

İstanbul'un Silivri ilçesi, Ankara'nın Etimesgut ilçesi ve İzmir'in Bayraklı ilçesi için ise CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu PM'den yetki aldı.

CHP'de Kadıköy belirsizliği sürüyor

ALPER TAŞ: BİZE İNANANLARI MAHCUP ETMEYECEĞİMİZE İNANIYORUZ

Adaylığının kesinleşmesinin ardından Gazete Duvar'a konuşan Alper Taş, “Büyük bir güven duymuşlar, büyük bir güven vermişiz. Parti Meclis’ne teşekkür ederim. Hepimiz açısından eşitlik, özgürlük, dayanışma, barış gibi değerleri savunan herkes adına güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Bize inanları mahcup etmeyeceğimize inanıyoruz” dedi.

Seçimi kazanacaklarını söyleyen Taş, “Kazanacağız. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Ama kazanmak iki türlü olur. Bir politik olarak kazanır, aritmetik olarak kaybedersiniz. Bir de aritmetik olarak kazanır ama politik olarak kaybedersiniz. Biz her ikisini de kazanmayı amaçlayacağız, hedefleyeceğiz. Ama esasen fikri olarak politik olarak kazanmak ve Türkiye’ye yeni bir soluk, nefes aldırmak konusunda, başka bir alan pencere açmak noktasında elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz” diye konuştu.

CHP'de Beyoğlu adaylığı için Alper Taş düşünülüyor

ASAF GÜVEN REDDEDİLDİ

Toplantıda Hatay Arsuz belediye başkan adaylığı için gösterilen Asaf Güven için kapalı oylama istendi. Oylama sonucunda Güven reddedildi.

CHP PM'NİN YENİ ÜYESİ EKREM KEREM OKTAY OLDU

CHP Parti Meclisi üyeliğinden istifa eden Sevda Erdan Kılıç'ın yerine yedek üye Ekrem Kerem Oktay'ın getirildiği bildirildi.

Geçtiğimiz PM'de İzmir'in bazı ilçelerindeki adaylara tepki göstererek istifa eden Sevda Erdan Kılıç'ın istifasının kabul edildiği aktarıldı. Kılıç'ın yerine yedek üye Ekrem Kerem Oktay'ın PM üyeliğine getirildiği öğrenildi.

Ekrem Kerem Oktay da Twitter hesabından PM toplantısına çağrıldığını duyurdu. Oktay, "Parti Meclisi toplantısına resmi davet biraz önce tebliğ edildi. Bugün PM toplantısında temelde 3 konumuz var. Hukukun üstünlüğü, liyakat ve adalet. Kararlar hukuka uygun olmalı, partiye bir fazla oy kazandıracaklar ön safta yerini almalı ve kimse düşüncesi, inancı nedeniyle ayrımcılığa uğramamalı. Bugün bu değerler için yerimizi alacağız." açıklamasını yaptı.

Parti Meclisi toplantısına resmi davet biraz önce tebliğ edildi. Parti Meclisi salonunda "sol arka"da 15liler ile buluşmaya gidiyorum. 16lı olacağız :) — Ekrem Kerem Oktay (@EkremKeremOktay) 2 Şubat 2019

(HABER MERKEZİ)