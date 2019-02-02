Yargıya rağmen eğitimde Ensar ısrarı

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Antalya Ensar Vakfı Şubesi arasında düzenlenen protokol gereği, devlet okullarında ‘Değerler Eğitimi’ dersinin Ensar Vakfına verilmesine Eğitim Sen Antalya Şubesi tepki gösterdi.

Eğitim Sen’in MEB ile Ensar Vakfı arasındaki protokolün iptali için yargıya başvurduğunu ve Danıştay 8. Dairesi’nin, protokolün yürütmesinin durdurulmasına karar verdiğini hatırlatan Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Kadir Öztürk “Sanki bunlar yaşanmamış gibi, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Antalya Ensar Vakfı Şubesi arasında benzer bir protokol düzenlenmiştir. Antalya'da devlet okullarında ‘Değerler Eğitimi’ni Ensar Vakfı'nın vermesinin önü açılmıştır. Yapılan bu anlaşma ve sözleşmeler açıkça hukuka meydan okumak anlamına gelmektedir” dedi.

‘EĞİTİMDE CEMAAT VESAYETİ’

İmzalanan protokolle MEB’in asli görevinin, tıpkı bir hizmetin taşerona devredilmesi gibi üstelik de yargı kararlarına meydan okunarak Ensar Vakfına devredildiğini belirten Öztürk, “Bu tür ‘işbirliği protokolleri’ ile eğitim alanında ve tüm kamu kurumları üzerinde çeşitli dini vakıf ve cemaatleri vesayet oluşturuyor. Bu durum devredilemez bir kamusal bir hizmet olan eğitimin doğasına aykırıdır. Alelacele ikinci dönemin başında 40 dakika ders, 40 dakika teneffüs projesinin hayata geçirilmek istenmesinin de bu protokole hizmet ettiği ortadadır” dedi.

DERHAL İPTAL EDİLMELİ

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün faaliyetlerini yasalara ve yargı kararlarına aykırı olmayacak şekilde yürütmesinin esas olduğuna vurgu yapan Öztürk “Ancak bugün karşı karşıya olduğumuz durum, hem yargı kararlarına hem de hizmetin özelliğine aykırılık oluşturmaktadır. MEB derhal bu duruma müdahale etmeli ve gerekli adımları atmalıdır. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ensar Vakfı arasında imzalanan protokol derhal iptal edilmeli, yargı kararına meydan okuyan sorumlular hakkında gerekli adımlar en kısa süre içerisinde atılmalıdır. Ensar Vakfının sicili Karaman örneğinde gördüğümüz gibi kirlidir. Eğitim Sen olarak çocuklarımızı bu kirli ellere bırakmamakta kararlıyız” dedi. (Antalya/EVRENSEL)