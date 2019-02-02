02 Şubat 2019 13:27
Jinnews muhabiri Melike Aydın gözaltına alındı
Jinnews muhabiri Melike Aydın, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.
Jinnews muhabiri Melike Aydın
Fotoğraf: MA
Jinnews muhabiri Melike Aydın, bir haber takibi için gittiği Aydın’dan İzmir’e geri dönerken yapılan yol kontrolü sırasında gözaltına alındı.
İçerisinde bulunduğu aracın polislerce durdurulması sonrası Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolünden geçirilen Aydın’ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi.
Gözaltına alınan Aydın’ın nereye götürüldüğü konusunda ise bilgi edinilemedi. (İzmir/MA)
ETİKETLER: Jinnews
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