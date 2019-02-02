Muğla’nın Datça ilçesindeki Gebekum Doğa Parkı Sahili, dalgalarla kıyıya taşınan atıklar yüzünden çöplüğe döndü.

Sahilde bulunan ziftle kaplı yavru yeşil deniz kaplumbağası ise, Dalyan'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde (DEKAMER) korumaya alındı.

Üzeri ziftle kaplanmış deniz kaplumbağası Fotoğraf: Mehmet Çil / DHA

ÜZERİ ZİFTLE KAPLI 1,5 YAŞLARINDA YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞASI BULUNDU

İlçe merkezine 10 kilometre mesafede yer alan, yüzlerce bitki türü ve canlıya ev sahipliği yapan, 170 ila 400 metre arasında değişen genişlikte ve yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki Gebekum Doğa Parkı Sahili, atıklarla doldu.

Her lodos sonrası pet şişe, naylon poşet ve plastik atıklarla dolup taşan sahilin son hali, kirliliğinin boyutlarını gözler önüne serdi. Bünyesinde 6 milyon yıllık sürede oluşmuş tortuları barındıran, korunabilmiş ve bir daha asla oluşturulamayacak doğa mirası olarak kabul edilen bölgede, üzeri ziftle kaplı 1,5 yaşlarındaki yeşil deniz kaplumbağası da bulundu. Çöplerin arasında bulunan ve ‘Nadir’ ismi verilen kaplumbağa, DEKAMER’e götürüldü. Kaplumbağanın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Muğla’nın Datça ilçesindeki Gebekum Doğa Parkı Sahili Fotoğraf: Mehmet Çil / DHA

‘BÖLGE İNCELENEREK NUMUNE ALINSIN’

Sosyal medya hesabında Nadir’in hikayesini anlatarak çevre kirliliği ve hayvan haklarına dikkat çeken Özge Denizci, bölgedeki kirliliğin giderilmesi için herkesi göreve çağırdı.

Datça Çevre Derneğinin (DAÇEV) girişimleri sonucu 2004 yılında Doğal Koruma Tabiat Parkı olarak ilan edilen Gebekum’un, doğa harikası bir alan olduğunu ifade eden Denizci, “Burada 2 gün önce yürüyüş yaparken, küçük bir yeşil deniz kaplumbağasıyla karşılaştık. Kaplumbağa neredeyse bütünüyle zifte bulanmıştı, ağzında iplik parçaları vardı. Petrole bulanmış olması oldukça düşündürücüydü. Bu bölgenin incelenerek, numune alınmasını istiyoruz” dedi. (Muğla/DHA)