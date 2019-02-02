Nagehan Şaşmaz'ın açtığı boşanma davasına yayın yasağı getirildi

Oyuncu Necati Şaşmaz'ın 10 milyon TL tazminat ve 2 çocuğunun velayetini isteyerek boşanma davası açtığı 7 yıllık eşi Nagehan Şaşmaz karşı boşanma davası açtı.

Negahan Şaşmaz, evliliğinin gördüğü kötü muamele, şiddet ve ihanet ile kabusa döndüğünü iddia ederek oyuncudan 20 milyon TL tazminat, kendisi ve 2 oğlu için de aylık 60 bin TL nafaka istedi. Şaşmaz'ın "Sana Polat Alemdar gibi davranacağım" şeklindeki tehditlerine maruz kaldığını ifade etti.

DHA'da yer alan habere göre, Nagehan Şaşmaz, Kurtlar Vadisi dizisinin 'Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz ile 12.12.2012 tarihinde evlendi. Nagehan Şaşmaz, oyuncu Necati Şaşmaz'ın kendisine karşı 10 milyon TL tazminat isteyerek açtığı boşanma davasıyla gündeme geldi. Nagehan Şaşmaz, Necati Şaşmaz'a karşı boşanma davası açarak yanıt verdi.

BOŞANMA DAVASINA YAYIN YASAĞI

Oyuncu Necati Şaşmaz'ın eşi Nagehan Şaşmaz hakkında açtığı boşanma davasına ilişkin dilekçe ve belgelere ilişkin yayın yasağı getirildi.

Anadolu 2. Aile Mahkemesi, oyuncu Necati Şaşmaz'ın eşi Nagehan Şaşmaz'dan boşanmak amacıyla sunduğu dava dilekçesinin esasa kaydını yaparak, tensip zaptı düzenledi.

Tensip zaptında, Anayasa'nın 20. maddesi uyarınca herkesin özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip oldukları belirtildi.

Bu nedenle söz konusu davanın da özel hayata ve aile hayatına ilişkin olduğu belirtilen tensip zaptında, davada bulunan dilekçeler ile belgelerin yazılı ve görsel basında, internet ortamında tedbiren yayınlanmasının önlenmesine karar verildi.

Tensip zaptında, duruşmaların gizli yapılması talebinin ise ön inceleme duruşmasında değerlendirilmesi kararlaştırıldı. (HABER MERKEZİ)