Nagehan Şaşmaz: Sana Polat Alemdar gibi davranacağım diye tehdit etti

Oyuncu Necati Şaşmaz'ın 10 milyon TL tazminat ve 2 çocuğunun velayetini isteyerek boşanma davası açtığı 7 yıllık eşi Nagehan Şaşmaz karşı boşanma davası açtı.

Negahan Şaşmaz, evliliğinin gördüğü kötü muamele, şiddet ve ihanet ile kabusa döndüğünü iddia ederek oyuncudan 20 milyon TL tazminat, kendisi ve 2 oğlu için de aylık 60 bin TL nafaka istedi. Şaşmaz'ın "Sana Polat Alemdar gibi davranacağım" şeklindeki tehditlerine maruz kaldığını ifade etti.

DHA'da yer alan habere göre, Nagehan Şaşmaz, Kurtlar Vadisi dizisinin 'Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz ile 12.12.2012 tarihinde evlendi. Nagehan Şaşmaz, oyuncu Necati Şaşmaz'ın kendisine karşı 10 milyon TL tazminat isteyerek açtığı boşanma davasıyla gündeme geldi. Nagehan Şaşmaz, Necati Şaşmaz'a karşı boşanma davası açarak yanıt verdi.

EVLİLİK KABUSA DÖNDÜ

Negahan Şaşmaz, İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'ne avukatları Deniz Ketenci ve Özge Tokgöz aracılığıyla 1 Şubat'ta açtığı karşı boşanma davasının dilekçesinde çarpıcı iddialar ortaya attı. Dava dilekçesinde evliliklerinin zaman içerisinde Necati Şaşmaz'ın genel ahlaka aykırı davranışları, kötü alışkanlıkları, bağımlılıkları, ihaneti ve uyguladığı fiziksel, cinsel, duygusal şiddet ile kabusa döndüğünü öne sürdü. İkinci oğlunun doğumundan sonra, eşinin dayanılmaz davranışları olduğunu dile getirdi.

"BEBEĞİNİ DOYURAMAYAN ANNE OLMAKLA SUÇLANDIM"

Dilekçesinin devamında anne olduktan sonra Necati Şaşmaz'ın annesi ve babası tarafından evde gözetim altına alındığını, Necati Şaşmaz'ın bebeği ve kendisiyle ilgilenmemesi nedeniyle zor bir loğusalık dönemi geçirdiğini ifade ederek, 'bebeğine devamlı süt verme baskısı yapıldığını' ileri sürdü. Nagehan Şaşmaz, "Sütüm yetersiz olduğu zamanlarda bile, bebeğin aç kalması ve açlıktan ağlaması bile önemsenmeyerek, bebeğe mama vermem engellenmiştir" dedi. 2 ay boyunca bebeğinin aç kaldığını savunan Nagehan Şaşmaz, "Bebeğini doyuramayan anne olmakla suçlandım" dedi.

"SENİN ÜNİVERSİTE BİTİRMEN BENİ EZER"

Evliliğin ardından kendini farklı bir sarmalın içinde bulduğunu ifade eden Nagehan Şaşmaz, Necati Şaşmaz'ın kendisini birçok kez tanıklar önünde seçilmiş kişi 'mehdi' ilan ettiğini de iddia etti. Nagehan Şaşmaz, evlendiği tarihte Yıldız Teknik Üniversitesinde öğrenci olduğunu, diplomat olma hayali kurduğunu, daha sonra bu hayalinden vazgeçerek, akademik kariyer yapmak istediğini ancak Necati Şaşmaz'ın kendisine "Ben üniversite mezunu değilim. Senin üniversite bitirmen beni ezer, okula gitmeni istemiyorum" dediğini söyledi. Nagehan Şaşmaz, eşinin kendisine, "Akademisyen maaşı ile mi yaşayacaksın. Senden bir b.k olmaz daha fazla zorlama" dediğini iddia etti.

"POLAT ALEMDAR GİBİ DAVRANACAĞIM"

Nagehan Şaşmaz, ikinci çocuğunun doğumunun ardından Necati Şaşmaz'ın kendisine ihanet ettiğini söyledi. Nagehan Şaşmaz, Necati Şaşmaz'ın kendisini, "Sana Polat Alemdar gibi davranacağım" diyerek tehdit ettiğini söyledi.

ÇOCUKLARININ VELAYETİNİ İSTEDİ

Nagehan Şaşmaz mahkemeden boşanmalarına karar verilmesini isteyerek, 2 oğlunun velayetini talep etti. Ayrıca 10 milyon TL maddi, 10 milyon TL manevi olmak üzere toplam 20 milyon TL tazminat istedi. Nagehan Şaşmaz, 2 çocuğu için 15'er bin TL'den 30 bin TL, kendisi içinde 30 bin TL olmak üzere toplam 60 bin TL aylık nafaka talebinde de bulundu. Nagehan Şaşmaz, mahkemeden dava süresince kendisi ve çocuklarının aile konutunda yaşamalarına izin verilmesini istedi.

NECATİ ŞAŞMAZ DA 10 MİLYON LİRA İSTEMİŞTİ

Necati Şaşmaz açtığı boşanma davasında, eşinden toplam 10 milyon lira maddi ve manevi tazminat ve çocuklarının velayetini de istemişti. Şaşmaz, eşinin yurt dışına çıkarıp bir daha getirmeyebileceği tehlikesi söz konusu olduğunu gerekçe göstererek, çocukları hakkında tedbiren yurt dışına çıkış yasağı konulmasını da istemişti. (HABER MERKEZİ)