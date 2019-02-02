Süper Lig'in 20'nci haftası, bugün oynanacak 4 maçla devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftası, bugün oynanacak 4 maç ile devam edecek.

Süper Lig'de dün oynanan ve Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği 20'nci hafta ilk maçının ardından, bugünün ilk maçında Yeni Malatyaspor, saat 13:30'da Kayserispor'u ağırlayacak. Saat 16:00'da başlayacak iki karşılaşmadan biri Trabzon'da Trabzonspor ile Ankaragücü arasında, diğeri ise İstanbul'da Kasımpaşa ile Sivasspor arasında oynanacak. Günün son maçında ise saat 19:00'da Alanyaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak.

Fenerbahçe, Göztepe'yi 2-0 yendi

YENİ MALATYA ZİRVE YARIŞINDAN KOPMAMAYA ÇALIŞACAK

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak günün ilk maçında Yeni Malatyaspor ile Kayserispor karşılaşacak, maçı Mete Kalkavan yöenetecek.

Fotoğraf: İslam Yakut/AA

Süper Lig'de geride kalan 19 haftada 32 puan toplayan ve 3. sırada bulunan Yeni Malatyaspor, 21 puanla 13. sırada yer alan Kayserispor'u ağırlayacak. Yeni Malatyaspor'da sakatlıkları bulunan Issiar Dia, Rahman Buğra Çağıran ve Yiğithan Güveli'nin bu maçta forma giymesi beklenmezken orta saha oyuncusu Adem Büyük ise kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak.

TRABZONSPOR LİGİN İKİNCİ YARISINDAKİ İLK GALİBİYETİN PEŞİNDE

Trabzonspor, saat 16.00'da başlayacak maçta Medical Park Stadı'nda Ankaragücü'yü konuk edecek. Maçı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Başakşehir'e sahasında 4-2 mağlup olduğu haftanın ertesinde deplasmanda da Sivasspor ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, Ankaragücü'yü yenip ligin ikinci yarısındaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Onazi ve Pereira takımda yer alamazken antrenman eksiği bulunan Sosa'nın da riske edilmeyeceği öğrenildi.

Fotoğraf: AA

Ara transfer dönemini hızlı geçiren ve transferlerin kapnmasına çok kısa süre kala 12 oyuncuyu renklerine katan Ankaragücü'de ise kart cezalısı Brice Dja Djedje, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sezonun 20. haftasına Trabzonspor 30 puanla 5. basamakta girerken Ankaragücü ise 20 puanla 15. sırada bulunuyor.

TRABZONSPOR İLE ANKARAGÜCÜ 70. RANDEVUDA

Trabzonspor ile Ankaragücü, bugün yapacakları maçla ligde 70. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 69 maçta bordo-mavili takımın galibiyetlerde 36-16 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 17 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, bu mücadelelerde rakip fileleri 110 kez havalandırırken kalesinde 64 gol gördü.

KASIMPAŞA, SİVASSPOR'U KONUK EDİYOR

Günün 16:00'da başlayan ikinci maçında ise Kasımpaşa, Sivasspor'u konuk edecek. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde geride kalan 19 haftada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 29 puanla 7. sırada yer alıyor. İkinci yarının ilk 2 haftasında puan alamayan İstanbul ekibi henüz gol de bulamadı.

Sivasspor, Kasımpaşa karşısında galibiyet arayacak | Fotoğraf: AA

Yaptığı maçların 6'sını kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 6'sını yitiren Demir Grup Sivasspor ise 25 puanla 9. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, ikinci yarının ilk 2 maçında 1 puan alabildi. Sivasspor'da, karşılaşma öncesi Hugo Vieira ile Gabriel Torje'nin sakatlığı bulunurken, Hakan Arslan ile Mattias Bjarsmyr sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Öte yandan Sivasspor'un gerçekleştirdiği son idmanda yeni transfer Özer Hurmacı da yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmadan Kasımpaşa 3-0 galip ayrılmıştı.

GÜNÜN SON MAÇI ALANYA'DA: ALANYASPOR-GALATASARAY

Günün son maçı ise saat 19:00'da başlayacak olan Alanyaspor-Galatasaray karşılaşması. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Süper Lig'de geride kalan 19 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle 35 puan toplayan Galatasaray, haftaya lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde ikinci olarak girdi.

Alanyaspor ise 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucu topladığı 24 puanla ligde 10'uncu sırada yer alıyor.

Galatasaray, ara transfer döneminin son gününde Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne, Fransa'nın Marsilya takımından Konstantinos Mitroglou ve Belçika temsilcisi Standard Liege'den Christian Luyindama'yı renklerine bağlamıştı. Lisansları çıkarılan 3 futbolcudan Mitroglou ile Luyindama, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda Aytemiz Alanyaspor'a karşı sahaya çıkabilecek. Diagne ise Kasımpaşa'dan kalan cezası nedeniyle sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda mücadele eden Yuto Nagatomo ve uzun süreli sakatlığı bulunan Emre Akbaba, Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok da müsabakada görev almayacak.

Galatasaray'da Sinan Gümüş ile Brezilyalı oyuncular Mariano Filho ve Fernando Reges, Aytemiz Alanyaspor müsabakasında sarı kart görmeleri durumunda 21. haftada iç sahadaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazanmıştı.

ALANYA'DA SERGEN YALÇIN FAKTÖRÜ

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası öncesi göreve gelen teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 7 maçta 3'er galibiyet ve beraberlik aldı, sadece bir kez kaybetti.

Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın | Fotoğraf: Ahmet Bolat/AA

Sezona teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde başlayan, 11 haftalık periyotta 12 puan toplayan turuncu-yeşilliler, Sergen Yalçın'ı takımın başında çıktığı ilk maçta Kayserispor'u 5-0 yendi. Ardından deplasmanda Atiker Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. 15'inci haftada konuk ettiği Beşiktaş ile golsüz berabere kalan Alanyaspor, daha sonra dış sahada Çaykur Rizespor, evinde de Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin ikinci devre ilk haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenen turuncu-yeşilli ekip, son olarak deplasmanda MKE Ankaragücü'yü 2-0 mağlup etti. (SPOR SERVİSİ)