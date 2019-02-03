Süper Lig'in 20. haftasına 3 maçla devam ediliyor

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasına bugün 3 maçla devam ediliyor.

Süper Lig'de 20. hafta Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği mücadeleyle başladı. Cumartesi günü Yeni Malatya, sahasında Kayserispor'la 1-1 berabere kalırken Trabzonspor, Ankaragücü'yü tek golle geçti.

Alanyaspor deplasmanına giden Galatasaray, yenik duruma düştüğü maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçların ardından lig ikincisi Galatasaray, 36 puana, üçüncü Yeni Malatyaspor 33 puana yükseldi. Dördüncü Trabzonspor da 33 puana yükseldi ve Galatasaray'la puan farkını azaltırken, Yeni Malatya'yı yakaladı.

Bugün ise 13.30'da BB Erzurumspor-Çaykur Rizespor, 16.00'da Akhisarspor-Medipol Başakşehir, 19.00'da Antalyaspor-Beşiktaş maçları oynanacak.

Lider Başakşehir, sahadan galip ayrılması halinde 44 puana çıkacak ve en yakın takipçisiyle puan farkını 8'e yükseltecek. Beşiktaş da kazanması halinde Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor'la puan olarak eşitlenecek. BB Erzurumspor-Rizespor mücadelesi ise küme düşme hattı açısından kritik.

Haftanın son maçı yarın 20.00'de Bursaspor ile Atiker Konyaspor arasında. (SPOR SERVİSİ)

Fenerbahçe, Göztepe'yi 2-0 yendi