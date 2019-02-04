04 Şubat 2019 08:00
Son Düzenlenme Tarihi: 04 Şubat 2019 08:02

Süper Lig'de 20. haftanın görünümü, toplu sonuçlar, puan durumu

Süper Lig'in 20. haftasında lider Başakşehir, puan farkını 8'e çıkardı. 20. hafta bugünkü Bursaspor-Konyaspor maçıyla sona erecek.

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Süper Lig'de 20. haftanın görünümü, toplu sonuçlar, puan durumu

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    Spor Toto Süper Lig'in 20. haftası bugün yapılacak Bursaspor-Atiker Konyaspor maçıyla tamamlanacak. Bursa-Konya maçı saat 20.00'de başlayacak.

    FENERBAHÇE KAZANDI

    Süper Lig'de 20. hafta Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği mücadeleyle başladı. Cumartesi günü Yeni Malatya, sahasında Kayserispor'la 1-1 berabere kalırken Trabzonspor, Ankaragücü'yü tek golle geçti.

    23 puanla 12. sıraya yükselen Fenerbahçe, küme düşme hattından uzaklaştı.

    GALATASARAY, ALANYA'DA 2 PUAN BIRAKTI

    Alanyaspor deplasmanına giden Galatasaray, yenik duruma düştüğü maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

    Bu sonuçların ardından lig ikincisi Galatasaray, 36 puana, üçüncü Yeni Malatyaspor 33 puana yükseldi. Dördüncü Trabzonspor da 33 puana yükseldi ve Galatasaray'la puan farkını azaltırken, Yeni Malatya'yı yakaladı.

    RİZE'DEN KRİTİK GALİBİYET

    Pazar günü oynanan maçlarda Çaykur Rizespor, BB Erzurumspor'u tek golle geçerek kümede kalma yarışında önemli bir galibiyet aldı. Rizespor bu sonuçla puanını 21'e yükseltti ve 16. Ankaragücü'nün önüne geçti. Erzurumspor ise 17 puanla 17. sırada kaldı.

    BAŞAKŞEHİR PUAN FARKINI 8'E ÇIKARDI

    Saat 16.00'da lider Başakşehir, lig sonuncusu Akhisarspor karşısında zorlanmadan 3-0 galip geldi. Başakşehir bu sonuçla puanını 44'e yükseltti ve en yakın rakibi Galatasaray'la arasındaki puan farkını 8'e çıkardı.

    BEŞİKTAŞ'TAN ANTALYA'YA YARIM DÜZİNE GOL

    19.00'daki müsabakada ise Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 6-2 yendi. Siyah-beyazlılarda yeni transfer Shinji Kagawa 3 dakikada 2 gol atarak taraftarı mest etti. Bu sonuçla Kara Kartallar puanını 33'e yükseltti. 5 maçtır kazanamayan Antalyaspor ise 28 puanda kaldı. (SPOR SERVİSİ)

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