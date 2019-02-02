Çevre ve Şehircilik Bakanı: Salda Gölü'nü millet bahçesi yapacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nü çevreyi ve şehirleri korumak adına özel çevre koruma bölgesi ilan edeceklerini belirterek, "Bu ilan çerçevesinde, bulunduğumuz yaklaşık 300 bin metrekarelik alanda Salda Millet Bahçesi yapacağız" dedi.

Anadolu Ajansında yer alan bilgiye göre, Burdur'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nde inceleme yaptı. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Kurum, "Çevreyi korumak adına, şehirlerimizi korumak adına burayı özel çevre koruma bölgesi ilan edeceğiz. Bu ilan çerçevesinde, bulunduğumuz yaklaşık 300 bin metrekarelik alanda Salda Millet Bahçesi yapacağız. Bu da bir ilk olacak. Millet Bahçesi Projesi çerçevesinde buraya gelen turistlerimiz, yapacağımız otoparkta araçlarını park edecek. Geliş gidiş yollarını daha iyi şartlar altında yapmak suretiyle bu bölgeye gelen vatandaşımızın bungalov evlerde, kafeteryalarda dinlenmesi, yürüyüş yollarında, gezinti alanlarında gezmesini sağlayacak birçok düzenlemeyi de bu proje kapsamında yapmış olacağız" dedi. (HABER MERKEZİ)

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