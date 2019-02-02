02 Şubat 2019 07:33

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi, ölü veya yaralı olup olmadığına dair bir açıklama henüz yok.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem

Fotoğraf: Pixabay

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    Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Çin Deprem Ağları Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Sincan'a bağlı Taçıng bölgesinde 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    Yerin 16 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı. (AA)

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