02 Şubat 2019 00:10
Fenerbahçe, Göztepe'yi 2-0 yendi
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 yenerek bu sezon ligde ilk kez üst üste ikinci galibiyetini elde etti.
Fenerbahçe logosu & Göztepe logosu & Ülker Stadyumu | Fotoğraf:
Dietmar/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0) - Kolaj: Evrensel
Fenerbahçe, Göztepe'yi 2-0 yendi.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe, 7. dakikada Andre Ayew'in attığı golle 1-0 öne geçti.
İkinci yarıda 10 kişi kalan Göztepe karşısında Fenerbahçe, 73. dakikada Victor Moses'in golüyle durumu 2-0'a getirdi ve sahadan da bu skorla galip ayrıldı.
Bu sezon Süper Lig'de ilk kez üst üste 2 maç kazanan Fenerbahçe, puanını 23'e yükseltti. Sarı-lacivertliler ligde geçen hafta da Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 3-2 galip gelmişti.
Göztepe ise Süper Lig'de üst üste 3. yenilgisini aldı ve 22 puanda kaldı. (İstanbul/AA)