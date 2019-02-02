Fenerbahçe, Göztepe'yi 2-0 yendi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe, 7. dakikada Andre Ayew'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Fotoğraf: Serhat Çağdaş / AA

İkinci yarıda 10 kişi kalan Göztepe karşısında Fenerbahçe, 73. dakikada Victor Moses'in golüyle durumu 2-0'a getirdi ve sahadan da bu skorla galip ayrıldı.

Fotoğraf: DHA

Bu sezon Süper Lig'de ilk kez üst üste 2 maç kazanan Fenerbahçe, puanını 23'e yükseltti. Sarı-lacivertliler ligde geçen hafta da Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 3-2 galip gelmişti.

Göztepe ise Süper Lig'de üst üste 3. yenilgisini aldı ve 22 puanda kaldı. (İstanbul/AA)