15 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi TBMM gündeminde

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, 15 yaşındaki bir kız çocuğunun tüm girişimlerine rağmen evlendirildiğini duyurmuştu. HDP Diyarbakır Milletvekili ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı Selçuk Mızraklı konuya ilişkin Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından cevaplandırılması istemiyle soru önergesi verdi.

Önergede Diyarbakır Barosu’nun bütün girişimlerine rağmen 15 yaşındaki kız çocuğunun evlendirildiğini söyleyen Mızraklı, Bakan Selçuk’a şu soruları yöneltti:

Diyarbakır Barosunun 15 yaşında ki kız çocuğunun evlendirilmesinin engellenmesi için bulunduğu girişimlere rağmen ilgili kurumlar bu çocuk yaşta evliliği neden engellememişlerdir?

15 yaşında ki bir kız çocuğunun evlendirilmesinin yasal bir dayanağı var mıdır? Var ise bu yasal dayanak nedir?

Kulp Cumhuriyet Başsavcılığı kız çocuğunun beyanını alırken, yanlarında savcılığın veya bakanlığınızın görevlendirdiği psikolog, pedagog veya sosyal hizmet uzmanlarından herhangi biri bulunmakta mıydı?

15 yaşında ki kız çocuğunun evlendirilmesine bilerek engel olmayan görevli ve memurlar hakkında bakanlık tarafından başlatılmış olan herhangi yasal veya idari bir işlem bulunmakta mıdır?

Zorla evlendirilen bu kız çocuğunun akıbeti nedir ve nerededir?

Son 5 yıl içerisinde çocuk yaşta evlendirilen kızların sayısı kaçtır? Bu sayının illere göre dağılımı ne şekildedir?

Bakanlığın çocuk yaşta evliliği engellemek için ne gibi çalışmaları bulunmaktadır? (Diyarbakır/EVRENSEL)

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