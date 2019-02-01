Dikili’de 7 çocuğa yurtta cinsel istismar davası 20 Şubat’a ertelendi

Dikili’de, özel yurtta kalan 7 öğrenciye cinsel istismarda bulunan temizlik görevlisi Ö.F.E.’nin tutuklu yargılanmasına, Bergama Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Davada, öğrencilerin ailelerinin talebiyle yargılamanın kapalı yapılmasına karar verildi.

Dikili’de özel bir yurtta kalan ve yaşları 9 ile 12 arasında değişen 7 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunmakla suçlanan temizlik görevlisi Ö.F.E., 21 Aralık 2017'de, gözaltına alındı.

İSTİSMARCI TUTUKLANDI YURT KAPATILDI

Emniyette ve sevk edildiği adliyede suçunu itiraf eden Ö.F.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yurt ise İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kapatıldı.

Ö.F.E. hakkında, ‘7 çocuğa cinsel istismar’ suçundan dava açıldı. Davanın ikinci duruşması, Bergama Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Avukatlar ve çocukların yakınları duruşmaya katıldı.

Mahkeme heyeti, ailelerin avukatlarının talebi üzerine, yargılamanın kapalı yapılmasına karar verdi.

Bunun üzerine kapalı olarak devam edilen duruşma, 20 Şubat’a ertelendi.

SUSMA HAYKIR İSTİSMARA HAYIR

Duruşma sonrası Bergama Veli-Der, Dikili Emek ve Demokrasi Platformu, Dikili Kadın Platformu, Bergama ve Dikili Eğitim Sen Şubeleri, Tüm Bel-Sen Dikili Şubesi, Atatürkçü Düşünce Derneği, Bergama Çevre Platformu temsilcilerinin de aralarında bulunduğu kitle basın açıklaması yaptı.

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Bergama Şubesi temsilcisi Fikret Ali Parlas, basın açıklamasını okuyarak, “2017 yılı Aralık ayında Dikili’de özel bir yurtta çocuklarımız istismara uğradı. Ceza mahkemesinde görülen bu davanın bütün sorumluları hesap verene kadar takipçisi olacağız” dedi.

Basın açıklaması sırasında kitle, ‘Karanlığa teslim olmayacağız’, ‘Susma haykır istismara hayır’ sloganları attı. (İzmir/DHA)