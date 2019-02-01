Fransa'da Danıştay biber gazı kullanımının yasaklanmasını reddetti

Fransa'da Sarı Yeleklilerin eylemlerinde biber gazı kullanımının yasaklanması talebi Paris İdari Mahkemesinden sonra, Danıştay tarafından da reddedildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Danıştay, ülkenin en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) ve İnsan Hakları Liginin (LDH), polisin, sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı kullanmasını yasaklama talebini reddetti.

Kararda eylemlerdeki "şiddet" kullanıldığı öne sürülerek polisin biber gazı kullanmaya ihtiyaç duyduğu belirtildi.

İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez RTL radyosuna yaptığı açıklamada, polisin biber gazı kullanmasının kamu düzenini sağlandığını savundu.

CGT ve LDH, geçen hafta Paris İdari Mahkemesi'ne başvurarak biber gazı kullanımının yasaklanmasını istemiş, mahkeme de bu talebi reddetmişti. CGT ve LDH bunun üzerine Danıştaya başvurmuştu.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, eylemlerde polisin müdahalesi sonucu 4 kişinin gözünden ağır yaralandığını itiraf etmişti.

Ulusal Polis Soruşturma Birimi, eylemlerde polisin şiddet uyguladığı gerekçesiyle 81 soruşturma açmıştı.

BİBER GAZI NEDENİYLE 14 KİŞİ GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Liberation gazetesi, 17 Kasım'da başlayan Sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı nedeniyle 69 eylemcinin yaralandığını ve 14 eylemcinin bir gözünü kaybettiğini belirtmişti.

Çok sayıda siyasetçi ve insan hakları savunucusu, eylemlerde birçok kişinin yaralanmasına neden olduğu için polisin biber gazı kullanmasına tepki göstermişti.

EYLEMLERDE 11 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 2 BİNDEN FAZLA KİŞİ YARALANDI

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, birkaç gün önce eylemler nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 11 olduğunu söylemişti.

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartlara karşı 17 Kasım 2018'de başlayan ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin istifa etmesi istenen eylemlerde 11 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı. (DIŞ HABERLER)

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