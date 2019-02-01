Trump: Herkesi bir odaya toplayıp yeni bir anlaşma yapmak istiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin INF'den çekilmesi açıklamasıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump "Herkesi büyük ve güzel bir odaya toplayabileceğimizi ve çok daha iyi yeni bir anlaşma yapabileceğimizi umuyorum. Kesinlikle bunun gerçekleştiğini görmek isterim." dedi.

Trump daha önce yayımladığı yazılı açıklamada, Rusya'nın anlaşmayı ihlal ettiği iddialarını yineledi ve "Müttefiklerimize ve dışarıdaki birliklerimize doğrudan tehdit teşkil eden füze sistemlerini gizlice geliştiren Rusya, çok uzun zamandır Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı ihlal ediyor ve bu durum cezasız kalıyordu. ABD, 2 Şubat'tan itibaren INF Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini artık yerine getirmeyecek; Rusya'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 6 aylık sürecin sonunda anlaşmadan tamamen ayrılmış olacak" ifadelerini kullandı.

"Tüm NATO müttefiklerimiz bu konuda bizi desteklemektedir" diyen Trump, "Silah kontrol müzakerelerini yapmak üzere Rusya ile temas kurmaya hazırız. Daha da önemlisi bu gerçekleşirse belki de tarihte ilk kez (Rusya ile) ekonomik, ticari, siyasi ve askeri düzeyde olumlu ilişkiler geliştirebiliriz. Bu, hem Rusya ile ABD için fantastik, hem de dünyanın kalanı için harika bir şey olurdu" dedi.

NATO'DAN DESTEK

Kuzey Atlantik Konseyi (NATO) da ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilme açıklamasına destek verdiğini açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, NATO tarafından "ABD, Rusya'nın gizli denemeleri, üretimi ve 9M729 tipi karadan havaya füze sistemlerini sahaya sürmesinin Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik önemli tehlike oluşturması karşısında ABD bu eyleme başvurmuştur" ifadeleri kullanıldı.

NATO'nun açıklamasında "Müttefikler bu eylemi tümüyle destekliyor" denildi.

BM: GÖRÜŞ AYRILIKLARININ DİYALOG YOLUYLA ÇÖZMESİNİ UMUYORUZ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD'nin Soğuk Savaş'tan bu yana nükleer silahların denetiminin temelini oluşturan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesine ilişkin, “Genel Sekreter, tarafların önümüzdeki 6 ay içinde görüş ayrılıklarını diyalog yoluyla çözmesini umuyor” dedi.

Anlaşmanın uluslararası silah kontrolü açısından önemli olduğuna dikkati çeken Dujarric, “Genel Sekreter, tarafların önümüzdeki 6 ay içinde görüş ayrılıklarını diyalog yoluyla çözmesini umuyor” ifadesini kullandı.

ANLAŞMA 2 ŞUBAT'TA ASKIYA ALINACAK

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin Rusya ile 1987’de yapılan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini 2 Şubat itibariyle askıya aldığını açıkladı.

INF'den 6 ay içinde çekileceklerinin Rusya'ya resmen bildirimini yapacaklarını söyleyen Pompeo, Rusya anlaşmaya uyma durumuna geri dönmezse INF'nin fesholacağını söyledi.

PUTİN GÜVENLİK KONSEYİ'Nİ TOPLADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çıkma durumuna ilişkin Güvenlik Konseyi'ni topladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, konsey toplantısında 'ABD'nin INF'den çıkması, Venezuela'daki son durumu ve güncel iç politika konularını görüştü.

MERKEL: RUSYA İLE KONUŞMAK LAZIM

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın açıklamasında ABD'nin anlaşmadan çekilmesini değerlendirdi.

Merkel "Bizim için Rusya'nın sözleşmeyi ihlal ettiği açıktır. Bundan dolayı Rusya ile de konuşmak lazım. Biz Alman tarafı olarak bu 6 ay içinde yine de görüşmeler yapmak için her şeyi yapacağız" dedi.

INF ANLAŞMASI NEDİR?

ABD Başkanı Ronald Reagan ile dönemin SSCB Lideri Mihail Gorbaçov arasında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Silahları Sınırlandırma Antlaşması, “Soğuk Savaş” denilen dönemin sonlarına doğru 1987’de Washington’da imzalandı. Anlaşma, Rusya ve ABD’nin menzili 300-3400 mil olan karadan atılan güdümlü füze almasını, üretmesini ya da test etmesini yasaklıyor. ABD, Rusya'yı sık sık bu anlaşmayı ihlal etmekle suçluyordu.

ABD ve NATO, Rusya'yı anlaşmayı ihlâl etmekle suçluyor. Rusya, söz konusu füzelerin menzilinin belirlenen aralıkta olduğunu savunurken ABD füzelerin 2 bin 600 km. menzilli olduğunu ileri sürüyor. (DIŞ HABERLER)