NATO: ABD'nin INF'den çekilme kararını tümüyle destekliyoruz

Kuzey Atlantik Konseyi (NATO), ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilme açıklamasına destek verdiğini açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, NATO tarafından "ABD, Rusya'nın gizli denemeleri, üretimi ve 9M729 tipi karadan havaya füze sistemlerini sahaya sürmesinin Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik önemli tehlike oluşturması karşısında ABD bu eyleme başvurmuştur" ifadeleri kullanıldı.

NATO'nun açıklamasında "Müttefikler bu eylemi tümüyle destekliyor" denildi.

ANLAŞMA 2 ŞUBAT'TA ASKIYA ALINACAK

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin Rusya ile 1987’de yapılan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini 2 Şubat itibariyle askıya aldığını açıkladı.

INF'den 6 ay içinde çekileceklerinin Rusya'ya resmen bildirimini yapacaklarını söyleyen Pompeo, Rusya anlaşmaya uyma durumuna geri dönmezse INF'nin fesholacağını söyledi.

TRUMP: NATO'NUN TAM DESTEĞİNE SAHİBİZ

Beyaz Saray da ABD Başkanı Donald Trump'ın "NATO müttefiklerimiz bizi tümüyle destekliyor. Çünkü Rusya'nın ihlallerinin oluşturduğu tehdidi ve anlaşma ihlallelerinin görmezden gelinmesinin silah kontrolü açısından oluşturduğu riskleri anlıyorlar" açıklamasını yayınladı.

PUTİN GÜVENLİK KONSEYİ'Nİ TOPLADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çıkma durumuna ilişkin Güvenlik Konseyi'ni topladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, konsey toplantısında 'ABD'nin INF'den çıkması, Venezuela'daki son durumu ve güncel iç politika konularını görüştü.

INF ANLAŞMASI NEDİR?

ABD Başkanı Ronald Reagan ile dönemin SSCB Lideri Mihail Gorbaçov arasında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Silahları Sınırlandırma Antlaşması, “Soğuk Savaş” denilen dönemin sonlarına doğru 1987’de Washington’da imzalandı. Anlaşma, Rusya ve ABD’nin menzili 300-3400 mil olan karadan atılan güdümlü füze almasını, üretmesini ya da test etmesini yasaklıyor. ABD, Rusya'yı sık sık bu anlaşmayı ihlal etmekle suçluyordu.

ABD ve NATO, Rusya'yı anlaşmayı ihlâl etmekle suçluyor. Rusya, söz konusu füzelerin menzilinin belirlenen aralıkta olduğunu savunurken ABD füzelerin 2 bin 600 km. menzilli olduğunu ileri sürüyor. (DIŞ HABERLER)