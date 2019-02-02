Körfez halkı: 400 milyonluk yatırımı göremedik

Meryem UZAY

Kocaeli

4 yılda 400 milyonluk projeyi hayata geçirdiğini ifade eden Körfez Belediyesini halka sorduk: “Bir Hereke Kalesi’nin restorasyonunu yaptılar, bir de kapalı spor salonu. Ben bu kadarını biliyorum.”

“Allah'a şükür bugün 400 milyon TL'lik bir yatırım gerçekleştirmeyi Allah bize lütfetti. Vaatlerimizin yüzde 85'ini tamamladık” diyen AKP’li Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran partisi tarafından yeniden aday gösterilmedi. Büyükşehir dahil 13 belediyenin tamamının AKP’de olduğu Kocaeli’nin Körfez ilçesi 160 binin üzerinde nüfusa sahip. TÜPRAŞ, Gübretaş, Nuh Çimento fabrikaların yanı sıra Dubai Port ve Evyap Port gibi limanların da bulunduğu Körfez, her geçen gün artan nüfusu ile dikkat çekiyor.

Belediyeden memnun olmayan Alim Ayvaz’a nedeni sorduğumuzda görüşmeyi yaptığımız yerden başlayarak şu yanıtı veriyor: “Oturduğumuz yerde de verdikleri hizmeti görebilirsiniz. Burası aslında dinlenme alanı ama sağım solum egzoz dumanı. Geçenlerde Çamlıtepe pazarına aracımla gittim, sokakları dolandım ama yine de park edecek yer bulamadım. Yollardan çamur akıyor. Parkomatlar var ama alternatif park yeri olması lazım.”

Seçimlerde belediyeyi yöneten mevcut partinin değişmesi gerektiğini söyleyen Ayvaz, “2004’ten bu yana aynı anlayış başta. 15 yıldır aynı iktidarın mensupları birbirlerinden bile memnun değiller, vatandaş nasıl memnun olsun” dedi.

‘HERKES KENDİ CEBİNİ DOLDURMAYA ÇALIŞIYOR’

İsmini vermek istemeyen bir başka yurttaş belediyeden memnun olmadığını dile getirdi. Belediyenin çalışmasının yol ve kaldırımdan ibaret olduğunu belirten yurttaş, “Belediyenin ilk önce işsizlere iş imkanı sağlaması lazım. Halkın içinde gezsinler, halkı görsünler, gelen anca koltuğunda oturuyor. Fakir fukara var, sokakta açıkta kalan bir sürü insan var, hiç kimse bunlara yardım eli uzatmıyor, herkes kendi cebini doldurmaya bakıyor” dedi. Belediyenin 400 milyonluk yatırımını görmediğini söyleyen vatandaş, “Bir Hereke Kalesi’nin restorasyonunu yaptılar, bir de kapalı spor salonu. Ben bu kadarını biliyorum” diye konuştu.

Sakarya Üniversitesinde okuduğunu söyleyen Ferhat da Körfez’de yaşıyor. “Körfez’de daha fazla etkinlik alanları olabilir. Çünkü yaptığımız faaliyetler çok kısıtlı, belediye spor yapabileceğimiz alanlar yaratmalı” diyor. Var olan alanların da ücretli olmasından şikayet eden Ferhat, “Parklarda spor aletleri var ama kırık dökük, kimse kullanamıyor. Otobüsler kalabalık, belediyenin otobüs seferlerini arttırması gerekiyor” diyor.

Başka bir yurttaş da “Körfez Belediyesinden memnunum, halkı memnun ediyorlar ama faturaların yüksek gelmesi bizi zorluyor, belediye indirim yapılmasında kolaylık sağlarsa bizim için faydalı olur” dedi. 400 milyonluk yatırımı sorduğumuz yurttaş sadece “Binalar yapılıyor, inşaat çalışmaları var” diye cevap veriyor.

İŞÇİLER BELEDİYEDEN ŞİKAYETÇİ

Körfez işçi duraklarında görüştüğümüz işçilerden Faruk, mevcut yönetimin değişmesi gerektiğini düşünenlerden. Kendi yerel yönetim anlayışından da söz eden Faruk, “Körfez’e yapılanların çoğunu Büyükşehir Belediyesi yapıyor, yapılan şeyler de çok geç yapılıyor zaten. Bence halkın istekleri doğrultusunda bir belediyecilik anlayışı olması lazım. Verilen sözler tutulmalı, yapılacak olan şeyler de çok geç yapılmamalı, her kesimin istekleri karşılanmalı. Belediyecilik budur böyle yaparlarsa başarılı olurlar. Halk memnun değilse bir yerde bir yanlışlık var demektir. Şu anda da bir yerlerde bir yanlışlık var, bunu kendileri de biliyorlar” dedi.

İşçi Göksel de memnun değil: “İsmail Baran’ın 400 milyonluk yatırımına inanmıyorum. Körfez ilçesinde ailemle beraber vakit geçirebileceğim sosyal bir alan dahi yok.” Servis bekleyen Engin de “Belediyedekiler bizden biri olmalı, biz eskiden belediye başkanını mahallede, sokakta gezerken görebiliyorduk. Şimdiki belediyecilik anlayışında böyle bir şey yok. Bence birebir vatandaşla muhatap olan belediye ve belediye yetkililerinin olması gerekiyor” diyor.