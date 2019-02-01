Hafriyat kamyonu LPG dolu tankere çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti
Başakşehir'de tankere arkadan çarpan hafriyat kamyonunda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.yangın çıktı. Tanker sürücüsü hayatını kaybetti.
Fotoğraf: Halis Akyıldız / AA
İstanbul Başakşehir'de LPG dolu tankerle hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazanın ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü Bahattin Albayrak, yaşamını yitirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu İkitelli mevkisinde seyir halindeki hafriyat kamyonu LPG dolu tankere arkadan çarptı. Kaza sonrası tırın ön kısmı yanmaya başladı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Alev alan tırın sürücüsü Bahattin Albayrak, vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sürücü Albayrak, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tanker ve yanan tırın olay yerinden kaldırma çalışmalarının ardından trafik normale döndü. (İstanbul/AA)