Tayyip Erdoğan: Bizim zorla bir kentsel dönüşüm çalışmamız yok

İstanbul Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde bulunan Hacı Harun Ekşi Camii'ne gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cuma namazını burada kıldı. Erdoğan namazın ardından caminin resmi açılış töreninde konuştu.

Konuşmasında kentsel dönüşüm konusuna değinen Erdoğan, “Malum buralar da kentsel dönüşüm kapsamı içinde olan yerler. Bizim zorla bir kentsel dönüşüm çalışmamız yok. Biz istiyoruz ki burada malum depremle ilgili bir sıkıntı var. Bütün mesele gönüllülük esasına dayalı olarak” iddiasında bulundu.

“Sen müteahhide evini vermeye mecbur değilsin” diyen Erdoğan, “Ben burada komşunuzum. Gelin bana bildirin” ifadelerini kullandı.

ÜSKÜDAR’DA KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜCADELESİ

Üsküdar Kirazlıtepe kentsel dönüşüm tartışmasının odağındaki bölgelerden biri durumunda. Yıkımla mücadele eden Kirazlıtepe Mahallesi halkı, “Kentsel dönüşüme değil, rantsal dönüşüme karşıyız” diyor. Evleri yıkıp yapma işini üstlenen Üsküdar Belediyesinin kendilerine bir güvence vermediğini ve tek taraflı sözleşme dayattığını ifade eden mahalle halkı evlerini terk etmiyor. Belediyeden iki kez “15 gün içerisinde evlerinizden çıkmazsanız doğal gazınız, elektriğiniz ve suyunuz kesilecek” diye tebligat geldiğini anlatan mahalleliler, AKP’li belediyenin halkı yıldırmak için çeşitli yöntemlere de başvurduğunu ifade ediyor.

Kentsel dönüşüm mü? Rantsal dönüşüm mü?

2017’de yine Üsküdar’da dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılacağı törenle başlayacak yıkımlara tepki göstermek isteyen kentsel dönüşüm mağdurları evlerine değerlerinin çok altında fiyat verildiğini söyleyerek eylem yapmak istemiş; ancak seslerini duyurmak isteyenlere polis saldırmıştı. (HABER MERKEZİ)