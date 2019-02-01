AKP Adayı Mehmet Özhaseki: Melih Bey stratejimizin parçası değil

AKP'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Mehmet Özhaseki, Ankara’da ANFA Fuar Alanı'nda muhtarlarla bir araya geldi. Toplantı sonrası gazetecilere konuşan Özhaseki, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in yerel seçim açıklamalarını değerlendirdi.

AKP genel merkezi ve il başkanlığı ile ortak strateji çerçevesinde çalışma yürüttüklerini söyleyen Özhaseki, “Melih bey, bizim bu stratejimizin bir parçası değil. Melih beye 'Lütfen şunları söyle' demiyoruz; ama yıllardır Ankara'da belediye başkanlığı yapmış birisi. Kendine has üslubu ile tarzı ile eğer doğru gördüğünü 'Doğru', eğri gördüğünü 'Eğri' diyorsa o da kendi takdiri; ona ben karışamam. Şahsen benden izin alarak televizyonlara çıkıp bir şey söylemiyor, benimle istişare ederek tabi ki yapmıyor. Ben de dışarıdan izliyorum herkes gibi. Ankara hakkındaki fikirlerini, düşüncelerini paylaşıyor. Ankara'yı da çok seviyor, o da onun takdiri” dedi.

'KÜSECEK BİR ŞEY OLAMAZ'

Özhaseki, Melih Gökçek ile arasının açık olduğu yönündeki haberlerle ilgili de “Melih bey ile neden açık olsun? Tabi ki farklı düşünüyoruz, bazen ondan dolayı da alınganlıklar olabilir; ama küsecek veya düşmanlığa dönüşecek asla bir şey olmaz” ifadelerini kullandı. (Ankara/DHA)

Özhaseki: Gökçek ne söylesem üzerine alınıyor