ABD’de 75 büyük şehrin 63'ü iflas durumunda

Kar amacı güçmeyen ve bağımsız araştırma kuruluşu “Truth in Accounting”in her yıl hazırladığı “Şehirlerin Mali Durumu” raporuna göre, 2009 yılından bu yana yaşanan ekonomik iyileşmeye rağmen, bir çok eyaletin ve şehrin finansal durumu kötüye gitti.

Şehirlerin henüz finansmanının nasıl yapılacağı belli olmayan yükümlülükleri yaklaşık 330 milyar doları buluyor. Şehirlerin finanse edilmemiş yükümlülüklerin büyük kısmı emekli aylıkları ve kamusal sağlık sistemi harcamaları oluşturuyor.

Mali durumu en kötü olan Amerikan şehirleri New York, Chicago, Philadelphia, Honolulu, San Francisco, Dallas, Oakland ve Portland olarak sıralanıyor.

New York şehrinde 100,6 milyar dolar düzeyindeki yükümlülüklerin ödenmesi için ayrılan fon miktarı sadece 4,7 milyar dolar. Philadelphia’da şehrin borçlarının kapatılabilmesi için her vergi mükellefinin 27 bin 900 dolar ödemesi gerekiyor. San Francisco’da ise bu rakam 22 bin 600 dolar. (DHA)