Avro Bölgesi imalat sanayi büyümesi son 4 yılın dibinde

Avro Bölgesi İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Aralık ayındaki 51.4 düzeyinden Ocak’ta 50.5’e gerileyerek Kasım 2014’ten bu yana görülen en düşük düzeyine indi.

Ara malları sektöründeki zayıf büyüme ve yatırım mallarında bozulan operasyon koşulları, tüketici ürünleri sektöründeki güçlü büyümeyle dengelendi. En düşük PMI düzeyleri, Avro Bölgesi’ndeki en büyük dört ekonomide görüldü. Almanya ve İtalya Ocak’ta hafif daralırken, aynı dönemde Fransa ve İspanya’da imalat aktivitesi hafif iyileşti.

IHS Markit Baş Ekonomisti Chris Williamson, “Ocak PMI verisi, imalat sektörünün gerileme döneminde olduğunu ve 2019’un ilk çeyreğinde ekonomiye ayak bağı olacağını gösteriyor” dedi. Williamson politik belirsizlik ve ticari korumacılığının sektördeki ‘köklü kırgınlığın’ ana sebepleri arasında yer aldığını da ekledi. (DHA)