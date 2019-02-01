SİYAD Onur ve Emek Ödülleri sahipleri açıklandı

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 51. SİYAD Türkiye Sineması Ödül Töreni’nde Onur Ödülleri’nin oyuncu Sevda Ferdağ ile belgesel sinemacılar Ethem Özgüven ve Petra Holzer’e, Emek Ödülü’nün ise Beyoğlu Sineması’nı yaşatma kampanyası gönüllüleri ve çalışanlarına verileceğini açıkladı.

51. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri’nin kısa film, belgesel ve fantastik film dallarındaki adayları da açıklandı. En İyi Film başta olmak üzere diğer dallardaki adaylar ise geçtiğimiz ay açıklanmıştı.

2018 Türkiye sinemasının toplam 16 kategoride SİYAD üyelerinin oylarıyla belirlenecek olan en iyileri, 27 Şubat’ta Tuğrul Tülek’in sunuculuğunda Anahit Sahne’de gerçekleştirilecek olan törende açıklanacak.

SİYAD ONUR ÖDÜLÜ SAHİPLERİ

Sevda Ferdağ: 1942 Edremit doğumlu Ferdağ, sinemada oyunculuk kariyerine 1958 yılında “O Günden Sonra” filminde rol alarak başladı. Bu ilk filminden sonra bir süreliğine Almanya’ya yerleşti ancak daha sonra Türkiye’ye döndü. 1963’te Atıf Yılmaz’ın yönettiği “Azrail’in Habercisi” filmiyle oyunculuğa yeniden başladı. 1968’den sonra sinemanın yanı sıra sahneye çıkarak şarkıcılığa da yöneldi. 1990’larda “Gizli Yüz” (1990), “Ağır Roman” (1997) gibi sinema filmlerinde, 2000’lerde televizyon dizilerinde yardımcı roller üstlendi. Sevda Ferdağ, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “Seninle Son Defa” (1979) filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu, “Ağır Roman”daki rolüyle de En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerine layık görülmüştü.

Ethem Özgüven: 1962 Isparta doğumlu Özgüven, 1986 yılında Anadolu Üniversitesi Sinema-Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora derecelerini Marmara Üniversitesinden aldı. Önceleri çok sayıda deneysel video ve sosyal reklam çekti. Daha sonra belgesel çalışmalara daha fazla yoğunlaştı, belgesel çalışmalarının çoğunu Petra Holzer ile birlikte gerçekleştirdi. Çeşitli vakıf, dernek, platformlarda çok sayıda proje gerçekleştirmiş olan Özgüven’in belgesel sinema hakkında Yeni Film dergisinde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Özgüven, 1999’dan beri Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmakta.

Petra Holzer: 1969 Dorbirn (Avusturya) doğumlu Holzer, Viyana Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü’nden yüksek lisans, Tiyatro Bilimi Bölümü’nden yan dal derecesi aldı. Engellilik, göçmenler ve şiddet gibi konularda kampanyalara dahil oldu. Ortak çalıştığı belgesel ve kampanyalar birçok ülkede ve TV kanallarında gösterildi. Ethem Özgüven ile birlikte FIMA Kültürlerarası Video Atölyesi’nin kurucularındandır. Makaleleri çeşitli süreli ve süresiz yayınlarda yer aldı. Halen Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali’nin direktörlüğünü yürütmektedir.

SİYAD GİOVANNİ SCOGNAMİLLO FANTASTİK FİLM ÖDÜLÜ ADAYLARI

■ Arif v 216 - Kıvanç Baruönü

■ Çocuklar Sana Emanet - Çağan Irmak

■ Ev Kadını (Housewife) - Can Evrenol

■ İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi - Çağrı Cem Bayraklı

■ Sonsuz: Ad Infinitum [kısa metraj] - Murat Çetinkaya

SİYAD KISA FİLM ÖDÜLÜ ADAYLARI

■ Bir Filmin Duruşması - Gökhan Kaya

■ Her Şey Yolunda - Metehan Şerefoğlu

■ Patates Olmak Zor - İlke İzgi

■ Salvation Rain - Veysel Çelik

■ Sana İnanmıyorum Ama Yerçekimi Var - Umut Subaşı

SİYAD UZUN METRAJ BELGESEL ÖDÜLÜ ADAYLARI

■ Araf - Didem Pekün

■ Kazım - Dilek Kaya

■ Köy - Tülay Dikenoğlu

■ Meteorlar - Gürcan Keltek

■ Parçalar - Rojda Akbayır

■ Yüzleşme - Nejla Demirci

SİYAD KISA METRAJ BELGESEL ÖDÜLÜ ADAYLARI

■ Barisfer - Yusuf Emre Yalçın

■ Çobanın Şiiri - Özkan Emre

■ Hekim - Yavuz Üçer

■ Kurbağa Avcıları - Batuhan Kurt

■ Yıkıntılar Arasında - Özcan Alper