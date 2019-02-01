Fox TV: Karara itiraz ettik, normal yayın akışımız sürecek

Fox Ana Haber’e 3, Halk TV’de yayınlanan Halk Arenası programına 5 kez yayın durdurma cezası veren Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), durdurulacak yayınların yerine yayınlanmasını kararlaştırdığı belgesellerin kasetlerini kanallara gönderirken Fox TV karara itiraz edildiği açıkladı. Yapılan açıklamada, RTÜK’ün program durdurma kararına itiraz edildiği ve 3 program yayın durdurma kararının askıya alındığı ve normal yayın akışına devam edileceği duyuruldu.

RTÜK, ‘Toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etmek, toplumda nefret duyguları oluşturmak’ iddisıyla Fox Ana Haber’e 3 gün, Halk Arenası programına da 5 kez yayımlanmama cezası vermişti. RTÜK, ceza kestiği programların yayın saatlerinde yayınlanacak programları belirledi. Halk TV ve Fox TV’de verilen ceza ile iki kanalda belgesel programlar yayınlanacak.

1 Şubat -8-15 Şubat tarihlerinde Yılmaz Özdil’in katıldığı Halk Arenası programı nedeniyle verilen 3 program durdurma ve 22 Şubat-22 Mart arasında ise Müjdat Gezen ile Metin Akpınar’ın katıldığı program nedeniyle verilen 5 program durdurma uygulanacak. 4-5-6 Şubat tarihlerinde de Fatih Portakal ana habere verilen yayın durdurma nedeniyle yayın yapamayacak. (MEDYA SERVİSİ)