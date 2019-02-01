HDP’den tutuklu seçmenlere çağrı: Oy kullanmak için Bakanlığa başvurun

HDP Seçim İşleri Komisyonu, YSK’nin bu yönde aldığı engelleyici karara karşı tüm tutuklulara bulundukları cezaevlerinde oy kullanabilmeleri için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne dilekçe ile başvurma çağrısında bulundu.

YSK, 28 Aralık 2018 tarihinde aldığı 2018/1133 sayılı kararla cezaevlerinde bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hüküm giymiş kişilerin oy kullanmalarına kısıtlama getirerek, yalnızca kayıtlı oldukları seçim çevresinde oy kullanabileceklerini karar altına aldı. Bu karar doğrultusunda tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanlar adres kayıtlarının bulunduğu yer dışında bir cezaevinde iseler, 31 Mart seçimlerinde oy kullanamayacak. Bu duruma dair, HDP Seçim İşleri Komisyonu tarafından bir çağrı yapıldı. Açıklamada 2005, 2009 ve 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen mahalli seçimlerde, tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanların cezaevlerinin bulunduğu yerleşim birimleri için oy kullanabildikleri hatırlatıldı.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ PAYLAŞILDI

Komisyon, tutukluların bulundukları cezaevi idarelerine sunabileceği dilekçe örneğini de paylaştı. Söz konusu dilekçe örneği şu şekilde:

ADALET BAKANLIĞI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne

Sunulmak Üzere

................ Cezaevi Müdürlüğü'ne

Yüksek Seçim Kurulu 28 Aralık 2018 gün ve 2018/1133 sayılı kararıyla, önceki mahalli seçimlerden farklı olarak, cezaevlerinde bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanların yalnızca yerleşim yerlerinin bulunduğu yerde oy kullanabilecekleri yönünde bir karar vermiştir.

Adres kayıtlarım incelendiğinde de görüleceği gibi, ikamet adresim ................................... ......................................................................................................................'dır.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel seçimlerinde gerek Anayasa gerekse uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış seçme hakkımı, yerleşim adresimin bulunduğu yerde kullanmamın sağlanması konusunda,

Gereğinin yapılmasını talep ederim.

(HABER MERKEZİ)

Tutuklu ve taksirli suçtan hükümlülerin oy kullanmasına engel