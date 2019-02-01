ABD’de "Ortadoğu’dan çekilme" çatlağı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye ve Afganistan’dan asker çekme planı, ABD yönetimi ve Trump’ın kendi partisi Cumhuriyetçi Parti içinde de çatlağa yol açtı. ABD Senatosu, Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell tarafından hazırlanan Suriye ve Afganistan’dan çekilme karşıtı tasarıya 68’e 23 oyla onay verdi.

İRAN VE RUSYA VURGUSU

Sputnik’in haberine göre, senatodaki hem Cumhuriyetçi hem Demokrat üyelerden destek toplayan tasarıda, Suriye ve Afganistan’daki cihatçı gruplarının ABD ulusal güvenliğine ‘ciddi bir tehdit’ oluşturmaya devam ettiği belirtildi. Tasarıda, ABD güçlerinin tedbir alınmadan ‘aceleci bir şekilde çekilmesi’ durumunda bölgenin istikrarsızlaşabileceği ve ‘oluşacak boşluğun İran veya Rusya tarafından doldurulabileceği’ ileri sürüldü.

Bağlayıcılığı bulunmayan tasarıda ayrıca, ABD yönetimine Suriye ve Afganistan’daki Amerikan askerlerinin herhangi bir ‘ciddi çekilmesi’ öncesinde, militan gruplarının ‘kalıcı bir yenilgiye uğratıldığına’ dair koşulların doğrulanması talebinde bulunuldu.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, “IŞİD’e karşı mücadeleyi kazandık. Onları yendik, hem de fena yendik. Artık askerlerimizin eve dönme zamanı” diyerek ABD askerlerinin Suriye’den çekileceğini duyurmuştu. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile IŞİD'le mücadele koalisyonu özel temsilcisi Brett McGurk kararın ardından istifa etmişti.

Ardından ABD’nin Afganistan’dan da çekileceği haberleri gündeme gelmişti. ABD’nin Afganistan’da 14 bin askeri bulunurken, Trump yönetiminin bu sayıyı 7 bine düşüreceği belirtiliyor. ABD yönetiminin Taliban’la yürüttüğü müzakerelerde ele alınan ve geçtiğimiz hafta ‘çerçeve bir taslak üzerinde anlaşıldığı’ belirtilen anlaşmanın önemli maddelerinden birisinin ABD askerlerinin Afganistan’dan tamamen çekilmesi olacağı bekleniyor. (DIŞ HABERLER)

ABD’nin Suriye’den çekilme kararına ilişkin sorular ve yanıtları