‘BM heyeti sorumlu olarak veliaht prensini görüyor’

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve heyeti, Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye’deki temaslarına devam ediyor. AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, ‘‘BM heyeti Kaşıkçı cinayetinin baş sorumlusu olarak veliaht prensi görüyor’’ dedi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında hazırlayacağı rapor için Türkiye’ye gelen Callamard ve beraberindeki heyet, İstanbul’daki temaslarının ardından Ankara’da AKP Genel Merkezi’nde, AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ile görüştü.

Agnes Callamard’ın Türkiye’ye ziyaretine, İngiliz avukat Helena Kennedy ile eski Dünya Adli Tıp Akademisi Başkanı ve Coimbra Üniversitesi Tıp Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Duarte Nuno Vieira da eşlik ediyor.

Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. Aktay, görüşmenin ardından “BM heyeti cinayetin baş şüphelisi olarak Veliaht Prensi görüyor” açıklamasında bulundu.

RSF İLE DE GÖRÜŞÜLDÜ

Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye giden BM raportörü, Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ile görüştü. Önderoğlu, ziyaretin cezasızlıkla mücadele bakımından önemli olduğunu söyledi.

DW Türkçe'ye bilgi veren Önderoğlu, Kaşıkçı cinayetinin soruşturulmasına dönük raportörün ziyaretini cezasızlıkla mücadele bakımından oldukça önemsediklerini vurgulayarak, “Türkiye'de süren Kaşıkçı soruşturmasına dair izlenimlerimizi paylaştık, gazetecilere yönelik suçlara dair genel yargısal tutumu paylaştık” değerlendirmesini yaptı.

“Bugün Suudi Arabistan yetkililerinin, ancak gelecekte de gazetecilere karşı ulus ötesi operasyona girişecek herhangi bir gücün hesap verebilmesi için etkili, global çıkarlardan etkilenmeyecek bir adalet mekanizmasına ihtiyaç var” diyen Önderoğlu, BM raporunun önemine dikkat çekti.

Callamard, soruşturma sürecinde elde ettiği bilgileri ve soruşturmaya ilişkin tavsiyelerini, BM İnsan Hakları Konseyi’nin haziran ayındaki oturumunda rapor olarak sunacak.

BM heyeti temasları kapsamında Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nun etrafında inceleme yapmış, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmüştü.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı’nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı. (HABER MERKEZİ)