Kadıköy Belediyesi'nde çalışan 2 bin işçi iş bıraktı

Kadıköy Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında 2 aydır yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde idari maddeler dahi geçmedi. Önceki dün yapılan son oturumun ardından iş bırakma kararı alındı. Bugün 2 bin işçi 2 saat iş bıraktı.

Belediye yönetiminin TİS görüşmelerinde işçileri oyaladığı ve görüşmeleri uzatmak istediği gerekçesiyle tepki gösteren işçiler, sabahın erken saatlerinde Kadıköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Birimine ait şantiyede bir araya geldi. İşçiler, sabah 08.00’den itibaren 2 saat boyunca iş bıraktı. Belediye işçileri sık sık “Direne direne kazanacağız” sloganı attı. Belediyenin tutumu değişmezse uyarı eylemleri sürecek.

İDARİ MADDELER DAHİ GEÇMEDİ

Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Mehmet Sait Tanyeri, belediye yönetiminin idari maddelerde dahi tereddüt gösterdiğini, amacının TİS sürecini uzatmak olduğunu söyledi. Tanyeri, “Bizim burada hepimizin ekmek derdi var. Hepimizin ortak kaygısı var. Dolayısıyla gelecek olan belediye başkanı bizi bağlamıyor” dedi.

‘BU BİR BAŞLANGIÇ’

Toplusözleşmeyi bir an önce hayata geçirmek istediklerini kaydeden Tanyeri son oturumun ardından aldıkları iş bırakma kararıyle ilgili şunları söyledi:

“Masadaki müzakereler sonucu belediye yönetimi bizim taleplerimiz karşısında duyarsız kaldı. Dün en son oturumumuz vardı. Söylediğimiz maddelerin hiçbiri geçmedi. Temsilci arkadaşlarla birlikte bugün 2 saat iş bırakma eylemi gerçekleştiriyoruz. Bu bir başlangıç. Haklı taleplerimizi alana kadar bu mücadele devam edecek. Biz şube olarak üzerimize ne düşüyorsa, onu sonuna kadar yapacağız. Belediye yönetimine tekrar sesleniyoruz. Bir an önce buradaki iş barışını sağlayalım. Bu insanlar da bu enflasyon karşısında ezilmeden ekmek götürsün. Bu mücadele devam edecek, ta ki biz haklarımızı alana kadar. Sendika işçilerdir. Burada hep beraber varız. Ne yaşayacaksak beraber yaşayacağız.” (İstanbul/EVRENSEL)