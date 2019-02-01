Şarkıcı Berkay'ın avukatından aylık gelir düzeltmesi

Futbolcu Arda Turan’ın saldırısına uğradığı için açtığı davada aylık gelirini bin TL olarak beyan eden Şarkıcı Berkay, avukatı aracılığıyla düzeltme dilekçesi sundu. Dilekçede bin TL’nin sehven bildirildiği ifade edilerek, aylık gelirin 150-250 bin TL olduğu söylendi.

Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanında Futbolcu Arda Turan’ın saldırısına uğrayan Şarkıcı Berkay, duruşmasında aylık gelirinin bin TL olduğunu söylemesinin ardından gündeme oturmuştu. Gelen eleştiriler üzerine Berkay Şahin'in avukatı Umut Köroğlu, mahkemeye sanatçının aylık gelirine ilişkin bir düzeltme dilekçesi sundu. Bugün davanın görüldüğü İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dilekçede, “Müvekkil müşteki-sanık Berkay Şahin'in kimlik tespiti esnasında aylık geliri sehven bin TL olarak bildirilmiştir. Müvekkil Berkay Şahin'in aylık geliri sanatçı olması sebebiyle değişkenlik gösterdiğinden aylık ortalama 150 - 250 bin TL arasındadır” denildi.

NE OLMUŞTU?

Berkay Şahin, ilk duruşmada kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin bin TL olduğunu belirtmişti. Bunun kamuoyunda çok tartışılması üzerine Şahin sosyal medya hesabından açıklama yaparak şunları söylemişti: “Bizim aylık kazancımızı bilmesi gereken kurumlar biliyor. Ben sadece insanların sahip olduklarını böbürlenerek söylemelerinden dolayı orada bir rahatsızlık duydum ve kinaye yaptım. Sanık koltuğunda yargılanan birinin ‘300 bin Euro kazanıyorum aylık’ demesine karşılık ben de bin lira kazanıyorum dedim. Bu maksatla kinaye yapılarak söylenmiş bir şeydi." (İstanbul/DHA)