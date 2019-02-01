01 Şubat 2019 13:18
HDP'nin 3 Şubat'taki İstanbul mitingine izin çıktı
HDP’nin İstanbul'da 3 Şubat günü Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda gerçekleştireceği “Emek, Barış, Özgürlük” mitingine izin çıktı.
Fotoğraf: MA
Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Örgütü’nün 3 Şubat Pazar günü Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda gerçekleştireceği “Emek, Barış, Özgürlük” mitingine ilişkin İstanbul Valiliği’ne yapılan başvuruya izin verildi.
HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan’ın katılacağı mitinge, 86 gündür açlık grevinde olan Leyla Güven’in de canlı yayınla bağlanması bekleniyor.
HDP bu mitingle Abdullah Öcalan üzerindeki tecride karşı açlık grevinde bulunan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven ile cezaevlerindeki siyasi tutuklulara dikkat çekmeyi amaçlıyor. (HABER MERKEZİ)