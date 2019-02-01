Dilek Doğan'ın babası Metin Doğan gözaltına alındı

EMEP, 8 Mart'a kadar işçi emekçi kadın buluşmaları gerçekleştirecek

EMEP, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe kadar “Krize, şiddete ve eşitsizliğe karşı gücümüz birliğimiz” diyerek her yerde kadın buluşmaları yapacak.