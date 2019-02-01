01 Şubat 2019 12:15
Dilek Doğan'ın babası Metin Doğan gözaltına alındı
Küçük Armutlu’da Ekim 2015’te ev baskınında polis tarafından öldürülen Dilek Doğan’ın babası Metin Doğan'ın gözaltına alındığı aktarıldı.
Ekran görüntüsü: @halkinhukuk/Twitter
İstanbul Küçük Armutlu’da Ekim 2015’te düzenlenen ev baskınında polis tarafından öldürülen Dilek Doğan’ın babası Metin Doğan gözaltına alınıp İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.
Metin Doğan'ın gözaltına alındığı bilgisini Halkın Hukuk Bürosu, twitter hesabından duyurdu. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Armutluda evinde galoş giyin dediği için katledilen Dilek Doğan'ın babası Metin Doğan'ın gözaltına alınarak Çağlayan Adliyesine götürüldüğünün bilgisi verildi."
Armutluda evinde galoş giyin dediği için katledilen Dilek Doğan'ın babası Metin Doğan'ın gözaltına alınarak Çağlayan Adliyesine götürüldüğünün bilgisi verildi.— Halkın Hukuk Bürosu (@halkinhukuk) 1 Şubat 2019
Dilek Doğan'ın abisi Emrah Doğan da 18 Ocak'ta tutuklanmıştı. (HABER MERKEZİ)