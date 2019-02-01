Eşi tarafından ölümle tehdit edilen kadın sesini duyurmaya çalışıyor

Antalya'da ayrılmak istediği eşinin tehditleri nedeniyle defalarca şikayetçi olduğunu, uzaklaştırma kararı aldırdığını ancak bunun bir işe yaramadığını belirten kadın, adliyede kendisinin ve ailesinin hayatından endişe ettiğini söyleyerek destek istedi.

AA'da yer alan habere göre, boşanma davası açmak için ağabeyi Kuthan Adem ile Antalya Adliyesine gelen 20 yaşındaki Funda Ilgaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 yaşında tanıştığı eşi Ö.C.I. ile 18 yaşına girince evlendiklerini anlattı. Evlendikten sonra eşinin ölüm tehditlerine başladığını ileri süren Ilgaz, "Daha önce boynuma bıçak, başıma silah dayadı ve 'Benden ayrılırsan seni öldürürüm' dedi. Yüzüme kezzap atmakla da tehdit etti." diye konuştu.

6 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ, HÂLÂ TEHDİT EDİYOR

Polise giderek birçok kez şikayetçi olduğunu anlatan Ilgaz, 6 kez uzaklaştırma kararı verildiğini ancak eşinin defalarca bu kararı ihlal ettiğini kaydetti.

Anne ve ağabeyi yönünde de uzaklaştırma kararları bulunduğuna işaret eden Ilgaz, şunları söyledi: "Eşim bu kararları da sürekli ihlal ediyor. Her gün beni farklı numaralardan arayıp öldürmekle ve evimizi yakmakla tehdit ediyor. Kendimin ve ailemin canından endişe ediyorum. Ağabeyimi darbetti, bıçakladı. 6 kez uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen bu kararı sürekli ihlal ediyor. Boşanma davası açmaktan da korkuyorum. Bana verdiği zararları karşılayabilecek gücüm olmadığı için de korkuyorum. Gerekli yerlerin ve kişilerin sesimi duymasını ve bana yardım etmesini istiyorum."

Ilgaz, anne ve babası ayrıldığından kopuk bir aile olduklarını ve eşinin bundan da güç alarak rahat hareket ettiğini söyledi.

"3 YERİMDEN BIÇAKLADI, YOĞUN BAKIMDA KALDIM"

Genç kadının ağabeyi Kuthan Adem ise kardeşinin ağlayarak kendisini arayıp yardım istediğini ve konuşma sırasında arkadan cam kırılma ve kapıya vurma seslerinin geldiğini söyledi.

Kardeşini eşinden şiddet gördüğü için evlerine götürdüğünü aktaran Adem, "Ayrılmalarına benim sebep olduğumu düşündüğü için intikam almak istedi. Bir arkadaşıyla durağa giderken beni sopalarla darbettiler. Aynı günün akşamı beni 3 yerimden bıçakladı. Yoğun bakımda kaldım." dedi.

Gözaltına alınan eniştesinin aynı gün serbest kaldığını ifade eden Adem, adli kontrol şartıyla bırakılan Ö.C.I.'nın, kardeşi, kendisi ve ailesinden uzaklaştırılması için gerekenin yapılmasını talep ettiklerini kaydetti. (HABER MERKEZİ)