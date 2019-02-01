Sigortadan para alabilmek için düşme numarası yaptı

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan 57 yaşındaki Alexander Goldinsky'nin, sigortadan para almak için düşme numarası yapması güvenlik kamerası sayesinde ortaya çıkınca gözaltına alınıp sigorta sahteciliği ile suçlandı.

Olay ABD’nin New Jersey eyaletine bağlı Randolph şehrinde meydana gelen olayda, 57 yaşındaki adam girdiği kafede makineden bir bardağa buz dolduruyor. Daha sonra bardaktaki buzu yere döken adam, kafede biraz yürüyüp tekrar buz döktüğü yere gelerek kendini yere atıyor ve yerde yatarak kafe çalışanları tarafından bulunmayı bekliyor.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, kafede yerde yatarken bulunan adam, ambulansla hastaneye kaldırılırken sigorta talebinde bulundu fakat kafenin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüler ortaya çıkınca sigorta sahteciliğinden gözaltına alındı. (DHA)