18 yaşındaki Tuğçe, babası tarafından öldürüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde Kadir Tatar (52), 18 yaşındaki kızı Tuğçe Tatar'ı uyurken av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Cinayet ilçeye bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Tatar, kızı Tuğçe Tatar'ı yatağında uyurken henüz bilinmeyen nedenle av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Cinayetin ardından Kadir Tatar, oğlunu arayarak, 'Yanlışlıkla Tuğçe'yi vurdum' dedi. Oğlunun ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kadir Tatar, polislere kapıyı açmadı. Bunun üzerine polis ekipleri, kapıyı kırıp girdikleri evde Kadir Tatar'ı gözaltına aldı. Tatar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

TUĞÇE'NİN PAYLAŞIMI: BABA ÜZER Mİ EVLADINI

Tuğçe Tatar'ın babasına Facebook adresinden yaptığı paylaşımlarla serzenişte bulunduğu ortaya çıktı. Tatar'ın 21 Ocak'ta yaptığı paylaşım şöyle:

"Bir baba üzer mi evladını, kırar mı? Gözünün içine baka baka yalan söyler mi bir baba? Hem de nasıl. Hem de tüm duygularını tek tek ezer bir baba. Ve ona rağmen ayakta kalmaya çalışırsın, onun gibi olmamaya çalışırsın, kendini parçalarsın belki bir şeyler yoluna girer diye. Ama hiçbir şey yoluna girmez. Ve baban varmış gibi hissetmezsin hiçbir zaman. Bir şeyler paylaşabileceğin bir baba figürün hiç olmaz.", "Hayatta en güzel ikililerden biridir baba-kız ilişkisi. Yaşamayanın içinde bir eksiklik oluşturan ve bunu tüm ömrünce hissedeceği bir şeydir bu. Bazıları için pembe bulutların üstüdür babalarıyla olan anıları bazıları için ise kara bulutlardır yağmurların yağdığı?"

Tuğçe Tatar'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. (DHA)

Fotoğraf, Tuğçe Tatar'ın Facebook paylaşımının ekran alıntısıdır