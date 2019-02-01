01 Şubat 2019 10:15

İstanbul Kürt Film Festivali Mart’ta başlıyor

Bu yıl ilk kez yapılacak olan İstanbul Kürt Film Festivali, 6-10 Mart tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

İstanbul Kürt Film Festivali Mart’ta başlıyor

Görsel: İstanbul Kürt Film Festivali afişi

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    İstanbul Kürt Film Festivali, "Mezopotamya Sinema" girişimiyle 06-10 Mart tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak. Festivale ilişkin konuşan Yönetmen Veysi Altay, "Amacımız, hem Kürt yönetmenlerin çektiği filmler hem de Avrupa ve Türkiye’de Kürtler üzerine çekilen filmleri İstanbul’da izleyiciyle buluşturmak" dedi.

    MA'da yer alan habere göre, bu sene ilk kez yapılacak olan İstanbul Kürt Film Festivali "Mezopotamya Sinema" girişimiyle 06-10 Mart tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak. Yönetmenler Hüseyin Tabak’ın "Çirkin Kral Efsanesi", Sehîm Ömer Kalîfa "Zagros", Hüseyin Hasan "Reşeba", Ender Özkahraman "Zor bir karar" filmi ile Veysi Altay’ın BÎR (Kuyu) belgeseli ve Rojava Film Komünü’nden filmlerin yanı sıra festivalde yaklaşık 30 film yer alacak. Festival, Kürtlerin sinema sanatına var olan ilgisini büyütmeyi ve Kürt sinemasının gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Festivalde yer alan filmler Mezopotamya Sinema Salonu’nda gösterilecek.

    Mezopotamya Sinema bünyesinde çalışma yürüten yönetmenlerden Veysi Altay festivale ilişkin bilgi verdi.  

    Yönetmen Veysi Altay (solda) | Fotoğraf: MA

    "AMAÇ, KÜRTLER ÜZERİNE ÇEKİLEN FİLMLERİ İZLEYİCİYLE BULUŞTURMAK"

    Yaklaşık iki yıldır İstanbul’da bir festival yapma kararı aldıklarını söyleyen Yönetmen Veysi Altay, İstanbul’da böyle bir festivalin gerekli olduğunu belirtti. Altay, “Özellikle son zamanlarda Kürtler üzerine çok fazla filmler yapılıyor. Dolayısıyla çekilen filmler izlenecek bir yer bulamıyor ve çok sayıda izleyiciye ulaşamıyor. Çünkü Türkiye’de Kürdistan sineması kendine bir alan bulamıyor ya da hiç yoktur” dedi.

    Belediyelere atanan kayyımlarla birlikte var olan sinema salonlarının da ellerinden alındığını hatırlatan Altay, “Haliyle çok sayıdaki Kürt filmlerini Kuzey Kürdistan'da gösterime sokamıyoruz. Dolayısıyla çekilen filmler izleyiciyle buluşamıyor. Biz de İstanbul’da İstanbul Kürt Film Festivali yapmayı düşündük. Amacımız, hem Kürt yönetmenlerin çektiği filmler hem de Avrupa ve Türkiye’de Kürtler üzerine çekilen filmleri İstanbul’da izleyiciyle buluşturmak. Şurada bir öz eleştiri vermek gerekirse Kürt nüfusunun yoğun olduğu İstanbul’da daha önce bir festivalin yapılmaması Mezopotamya Sinema olarak bizim büyük bir eksikliğimizdir” diye konuştu.

    FESTİVALDE 30 FİLM YER ALACAK

    Mart ayında gerçekleştirilecek olan festivalde yaklaşık 30 tane filmin yer alacağı bilgisini de veren Altay, festivalin içeriğine ilişkin şunları ifade etti: "Kısa film, uzun metrajlı film ve belgesel olmak üzere her alandan filmler yer alacak. Yine Kürdistan Sineması üzerine bir panel düzenleyeceğiz. Panelde, Kürt sinemasının önündeki engellerin yanı sıra Kürt sinemasının artıları, eksiklikleri ve hikâyelerini ele alarak birçok yönden değerlendirme yapacağız. Filmlerin yanı sıra filmlerin büyük bir kısmının yönetmenleri de bu festivalde yer alacak. Film gösterimleri sonrasında yönetmenler ile filmleri üzerine görüşmeler ve tartışmalar yapılacak. İzleyiciler, yönetmenlerle bir araya gelip film üzerine düşüncelerini belirtecek."

    "8 MART'A ÖZEL KADIN FİLMLERİ DE GÖSTERİLECEK"

    Mart ayını özellikle seçtiklerini dile getiren Altay, aynı zamanda kadın yönetmelerin çektiği filmlerin de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle festivalde gösterileceğini aktardı. Altay, "Çünkü Mart ayı direniş ayıdır. 8 Mart kadınların direnişi, 21 Mart Newroz’un olduğu doludizgin bir aydır” dedi. Daha önce Diyarbakır’da FilmAmed Belgesel Festivali, Batman’da Yılmaz Güney Film Festivali ve Van'da Axtamara Film Festivali’ni gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen Altay, “Orada gösterilen filmler İstanbul Kürt Film Festivali'nde de izlenebilecek. Farklı dillerde çekilmiş filmler alt yazıları ile birlikte gösterilecek. Farklı kültür, inanç ve değerler üzerine çekilmiş filmler de bu festivalde yer alacak” diye konuştu. Türkiye’deki baskı sürecinden kültür sanat alanın da etkilendiğini dile getiren Altay, "Alternatif olarak bir şeyler yapmak isteyen insanlar kültür sanat alanında seslerini yükseltemiyorlar. Bu havadan uzaklaşmak, hatta bu havayı değiştirmek lazım. Bu festival ve buna benzer festival ve etkinlikler yasakçı, sansürcü havayı değiştirmekte önemli roller oynarlar” diye konuştu.

    "HALK FESTİVALE BÜYÜK BİR İLGİ GÖSTERECEK"

    Kürt filmlerinin çoğunlukla izleyiciye ulaşamadığını söyleyen Altay, aynı zamanda yönetmenlerin çektiği filmleri gösterime sokacak bir alan bulamadığından da bahsetti. Altay son olarak "Hem izleyiciler hem de biz böyle bir festivalin olmasını istiyorduk. Hatta geç bile kaldık. Halkın bu festivale büyük bir ilgi göstereceğine inanıyoruz. Çünkü daha önce izleme imkânı bulamadığımız, internetten gösterilmeyen filmleri bu festivalde izleme şansı bulacaklar. İnanıyorum ki başarılı ve ilgisi büyük bir festival olacak" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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