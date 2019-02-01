LeBron James döndü, Lakers kazandı

NBA’de kariyerinin en uzun sakatlık dönemini geçiren ve 17 maç kaçıran LeBron James, Los Angeles Lakers’a galibiyetle döndü. Play-Off yarışında kritik öneme sahip olan Los Angeles Clippers maçı uzatmalarda sonuçlanırken Lakers mücadeleden 123-120 galip ayrıldı.

40 dakika sahada kalan James, 24 sayı 14 ribaunt 9 asistle oynadı. James’e Lance Stephenson 20, Brandon Ingram 19 sayıyla eşlik etti.

Clippers’ta kenardan gelen Lou Williams’ın 24 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

James’in yokluğunda çıktığı 17 maçta 11 yenilgi alan ve bir anda Play-Off tablosunun dışında kalan Lakers, bu sonuçla 52. maçında 27. galibiyetini aldı. Batı Konferansı’nın 8. sırasındaki Clippers’ın ise 52 maçta 28 galibiyeti var.

WARRIORS’IN SERİSİ SONLANDI

Batı Konferansı’nın lideri Golden State Warriors’ın 11 maçlık galibiyet serisi Philadelphia 76’ers karşısında sona erdi. Philadelphia deplasmanda Warriors’ı 113-104 yendi. Bu sezon ilk kez All-Star olacak olan Ben Simmons 26 sayı 8 ribaunt 6 asistle oynarken Joel Embiid de 26 sayı 20 ribaunt üretti. Warriors’ta Stephen Curry’nin 41 sayılık performansı sonucu değiştiremedi.

BUCKS ZİRVEDE

Doğu Konferansı’nın zirvesini ilgilendiren maçta Milwaukee Bucks, Toronto Raptors’ı deplasmanda 105-92 mağlup etti. Bucks, 50. maçında 37. galibiyetini aldı ve Raptors’ın 1.5 maç önüne geçti. (SPOR SERVİSİ)

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