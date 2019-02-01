01 Şubat 2019 10:09

LeBron James döndü, Lakers kazandı

NBA'de Los Angeles Lakers, LeBron James'in 17 maç sonra sahalara döndüğü müsabakada Clippers'ı 123-120 yendi.

LeBron James döndü, Lakers kazandı

LeBron James, Lakers'la çıktığı ilk maçında yenildi (Fotoğraf: DHA)

    • Paylaş

    NBA’de kariyerinin en uzun sakatlık dönemini geçiren ve 17 maç kaçıran LeBron James, Los Angeles Lakers’a galibiyetle döndü. Play-Off yarışında kritik öneme sahip olan Los Angeles Clippers maçı uzatmalarda sonuçlanırken Lakers mücadeleden 123-120 galip ayrıldı.

    40 dakika sahada kalan James, 24 sayı 14 ribaunt 9 asistle oynadı. James’e Lance Stephenson 20, Brandon Ingram 19 sayıyla eşlik etti.

    Clippers’ta kenardan gelen Lou Williams’ın 24 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

    James’in yokluğunda çıktığı 17 maçta 11 yenilgi alan ve bir anda Play-Off tablosunun dışında kalan Lakers, bu sonuçla 52. maçında 27. galibiyetini aldı. Batı Konferansı’nın 8. sırasındaki Clippers’ın ise 52 maçta 28 galibiyeti var.

    WARRIORS’IN SERİSİ SONLANDI

    Batı Konferansı’nın lideri Golden State Warriors’ın 11 maçlık galibiyet serisi Philadelphia 76’ers karşısında sona erdi. Philadelphia deplasmanda Warriors’ı 113-104 yendi. Bu sezon ilk kez All-Star olacak olan Ben Simmons 26 sayı 8 ribaunt 6 asistle oynarken Joel Embiid de 26 sayı 20 ribaunt üretti. Warriors’ta Stephen Curry’nin 41 sayılık performansı sonucu değiştiremedi.

    BUCKS ZİRVEDE

    Doğu Konferansı’nın zirvesini ilgilendiren maçta Milwaukee Bucks, Toronto Raptors’ı deplasmanda 105-92 mağlup etti. Bucks, 50. maçında 37. galibiyetini aldı ve Raptors’ın 1.5 maç önüne geçti. (SPOR SERVİSİ)

    2019 NBA All-Star'da yer alacak isimler belli oldu

    2019 NBA All-Star'da yer alacak isimler belli oldu

    Kristaps Porzingis, Dallas Mavericks’e takas edildi

    Kristaps Porzingis, Dallas Mavericks’e takas edildi

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Hava Kuvvetlerinde 14 subaya 'Fetö'den gözaltı kararı verildi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘İktidarları krizler götürdü’ korkusu büyüyor

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Yeni rejimin ‘ıslah planı’ olarak kayyım ve Dersim’de Devrimci Güç Birliği!

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Davos’un ardından: Milyonerler endişeli peki ya milyonlar?

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    "Sorumsuz" iktidar

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Felsefecilere ve eğitimcilere çağrı: Spirit nedir? Spiritüel eğitim nasıl olur?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Diyanet’ten "çocuk imam" projesi
    Diyanet’ten "çocuk imam" projesi

    Diyanet İşleri Başkanlığının “Çocuk Cemaate Çocuk İmam” isimli projesi kapsamında çocuklara "çocuk imamlar" namaz kıldırıyor.

    Türkiye nüfusu 2018’de 82 milyonu aştı
    Türkiye nüfusu 2018’de 82 milyonu aştı

    Türkiye nüfusu, 1 milyon 193 bin 357 kişi artarak 82 milyon 3 bin 882 kişiye yükseldi.

    Kaçak kazı yapmak için emniyetin tüm imkanlarını seferber etmişler
    Kaçak kazı yapmak için emniyetin tüm imkanlarını seferber etmişler

    Tutuklanan Silvan Emniyet Müdürü Ömer Öztürk ve 4 polisin kaçak kazı yapmak için emniyetin tüm imkanlarını seferber ettikleri ortaya çıktı.

    GÜNCELLENDİ
    HSBC Genel Müdürü Kervancı'ya "Erdoğan'a hakaretten" hapis istemi
    HSBC Genel Müdürü Kervancı'ya "Erdoğan'a hakaretten" hapis istemi

    Kervancı hakkında Gezi Parkı eylemleri sırasındaki bir retweeti nedeniyle “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan hapis cezası istendi.

    GÜNCELLENDİ
    40 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 394 kişi hakkında gözaltı kararı
    40 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 394 kişi hakkında gözaltı kararı

    İstanbul merkezli "Bahis" operasyonunda 40 ilde 394 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek
    SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SMA hastalarının bugünden itibaren ilaçlarını alabileceğini açıkladı.

    CHP'de Beyoğlu adaylığı için Alper Taş düşünülüyor
    CHP'de Beyoğlu adaylığı için Alper Taş düşünülüyor

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beyoğlu adaylığı için ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş'ın isminin geçtiği iddiasını doğruladı.

    GÜNCELLENDİ
    Brezilya'da maden atık barajı çöktü: 110 ölü
    Brezilya'da maden atık barajı çöktü: 110 ölü

    Brumadinho yakınlarındaki maden atık barajının çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 110'a yükseldi. 238 kişi ise kayıp.

    'Kanlı Ay' tutulması gerçekleşti
    KANLI AY TUTULMASI GERÇEKLEŞTİ. TUTULMADAN FOTOĞRAFLAR...

    GÜNCELLENDİ
    12 şarkıda Barış Manço
    12 şarkıda Barış Manço
    İstanbul Kürt Film Festivali Mart’ta başlıyor
    İstanbul Kürt Film Festivali Mart’ta başlıyor
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 20'nci hafta Fenerbahçe-Göztepe maçıyla açılıyor
    Süper Lig'de 20'nci hafta Fenerbahçe-Göztepe maçıyla açılıyor
    GÜNCELLENDİ
    2019 NBA All-Star'da yer alacak isimler belli oldu
    2019 NBA All-Star'da yer alacak isimler belli oldu
    Venezuela'da petrol şirketi PDVSA'nın çalışanları ABD'yi protesto etti
    Venezuela'da petrol şirketi PDVSA'nın çalışanları ABD'yi protesto etti

    Venezuela'da resmi petrol şirketi PDVSA çalışanları, ABD'nin yaptırımlarını protesto etmek için eylem yaptı.

    EYT'lilerden hükümete 'çift dikiş' ve 'fırsatçılık' yanıtı
    EYT'lilerden hükümete 'çift dikiş' ve 'fırsatçılık' yanıtı

    Adana'da emeklilikte yaşa takılanlarla yaşadıkları sorunları ve taleplerini konuştuk. EYT'liler hükümetin kendilerini hedef göstermesine tepkili.

    Ordu’daki Rus Pazarı 156 dükkandan 48’e düştü
    Ordu’daki Rus Pazarı 156 dükkandan 48’e düştü

    Ekonomik kriz hediyelik eşya satan esnafı da vurdu.

    Depo ve liman işçileri: Değişsin istiyorsan çaba göstereceksin
    Depo ve liman işçileri: Değişsin istiyorsan çaba göstereceksin

    Depo ve liman işçileriyle ekonomik kriz ve yerel seçimleri konuştuk.

    İşsizlik azaldı diyenler kuyrukları görmüyor mu?
    İşsizlik azaldı diyenler kuyrukları görmüyor mu?

    İŞKUR'un geçici iş ilanının ardından Adana'da binlerce kişi uzun kuyruklar oluşturdu.

    Erişim engelleme verileri “ülke aleyhine algı oluşur” diye açıklanmadı
    Erişim engelleme verileri “ülke aleyhine algı oluşur” diye açıklanmadı

    Bakan Turhan, internet siteleri için erişim engelleme istatistiklerini açıklamadı. CHP'li Özel, "Rakamlar yüksek diye açıklanmıyor" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Ayvalık'ı hortum, Turgutlu'yu sağanak vurdu
    Ayvalık'ı hortum, Turgutlu'yu sağanak vurdu

    Ayvalık'ta hortum çıktı, Turgutlu'da sağanak etkili oldu. Meteoroloji ise İzmir ve Manisa'da bu ay rekor yağış görüldüğünü açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Sinemada sansür kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
    Sinemada sansür kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

    Yerli ve yabancı sinema filmleri bir komisyon tarafından değerlendirilecek, uygun bulunmayan filmler ticari dolaşıma ve gösterime sunulmayacak.

    GÜNCELLENDİ
    Leyla Güven'e destek için evin önüne gelenlere polis müdahalesi
    Leyla Güven'e destek için evin önüne gelenlere polis müdahalesi

    Leyla Güven’in açlık grevinin 85. gününde evinin önüne destek için gelen yurttaşlara polis TOMA ile müdahale etti.

    GÜNCELLENDİ
    Kırıkkale'de akaryakıt deposunda patlama: 1 işçi yaşamını yitirdi
    Kırıkkale'de akaryakıt deposunda patlama: 1 işçi yaşamını yitirdi

    Kırıkkale’nin Bahşili ilçesinde özel bir şirkete ait akaryakıt numune deposunda nedeni henüz bilinmeyen patlama sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

    Taş ocağı kamyonlarına tepki gösteren köylüler yol kapattı
    Taş ocağı kamyonlarına tepki gösteren köylüler yol kapattı

    Aksaray'da taş ocağından yük taşıyan kamyonlara tepki gösteren köylüler yol kapattı.

    CHP'li Faik Öztrak: Ülke ekonomisi 1 Nisan'dan sonra IMF'ye emanet
    CHP'li Faik Öztrak: Ülke ekonomisi 1 Nisan'dan sonra IMF'ye emanet

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, yerel seçimlerin ardından hükümetin IMF ile anlaşma yapacağını iddia etti.

    Erdoğan’ın açıkladığı manifesto, yıllardır tersine icraatlarla dolu
    Erdoğan’ın açıkladığı manifesto, yıllardır tersine icraatlarla dolu

    Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, AKP'nin yerel seçim manifestosunu değerlendirdi: Ayinesi iştir kişinin 11 maddeye bakılmaz.

    AKP manifestosu mu, CHP’yle HDP tartışması mı?
    AKP manifestosu mu, CHP’yle HDP tartışması mı?

    Mustafa Yalçıner, AKP'nin yerel seçim manifestosunu ve Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını değerlendirdi.

    Termik santrallere '2 yıl daha zehirleyebilirsin' muafiyeti
    Termik santrallere '2 yıl daha zehirleyebilirsin' muafiyeti

    Baca filtresi olmayan termik santrallere iki yıl daha muafiyet getiren yasa tasarısı TBMM’ye geliyor. Temiz Hava Hakkı Platformu tasarıya tepkili.

    Avrupa Parlamentosu Venezuela'da Guaido'yu geçici başkan olarak tanıdı
    Avrupa Parlamentosu Venezuela'da Guaido'yu geçici başkan olarak tanıdı

    Avrupa Parlamentosu, Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden muhalif lider Juan Guaido'yu tanıma kararı aldı.