01 Şubat 2019 10:02
Hava Kuvvetlerinde 14 subaya 'FETÖ'den gözaltı kararı verildi
Hava Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen 'FETÖ' soruşturmasında daha önce açığa alınan 14 subaya gözaltı kararı verildi.
Fotoğraf ve Logo: Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Hava Kuvvetlerindeki 'FETÖ' yapılanması soruşturmasında, daha önce açığa alınan 14 subay için gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararı verilen askerlerden 3'ünün albay, 2'sinin yarbay, 4'ünün yüzbaşı, 5'inin üsteğmen olduğu öğrenildi. Şüphelilerden 11 i pilot. (HABER MERKEZİ)
ETİKETLER: Hava Kuvvetleri KomutanlığıFETÖ
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