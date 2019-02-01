40 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 394 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna muhalefet ettikleri gerekçesiyle 207'si İstanbul'da olmak üzere 40 ilde, 394 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

25 MİLYON HESAP HAREKETİ İNCELENDİ

DHA'nın haberine göre Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri operasyon kapsamında 849 kişi ve 72 şirketi inceledi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tespit ettiği 4 bin 345 banka hesabını incelemeye aldı. Bu şirketlerin ve kişilerin 25 milyona yakın hesap hareketi incelendi.

PARA TRAFİĞİ MİLYARLARI BULUYOR

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede 2 milyar 144 milyon 925 bin 905 lira, 12 milyon 119 bin 245 dolar, 9 milyon 366 bin 87 avro, 43 bin 848 İngiliz sterlini, 8 bin İsviçre frangı, 800 Kanada doları, 7 milyon 60 bin 855 Rus rublesi ve 8 kilo 127 gram altın civarında şirketler ve hesaplar arasında para trafiği gerçekleştiğini belirledi.

EL KONULAN PARALAR

Önlemler kapsamında 42 milyon 274 bin 766 lira, 94 bin 518 dolar ve 133 bin 395 avroya el koyuldu.

40 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Bunun üzerine 394 şüphelinin yakalanmasına yönelik Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın,Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı.

BANKA HESAPLARI BAŞKA KİŞİLERİN KULLANIMINDA

Polis 394 şüphelinin banka hesapları üzerinden örgütsel faaliyet kapsamında yasa dışı bahis suçu işlediklerini, bu hesaplardan bazılarını sahibi dışında farklı kişiler tarafından örgütün kullanımına sunulduğu ve örgütün finansal işlemlerini gerçekleştirmek için ticari işlemi olmayan şirketlere ait hesaplar olduğunu belirledi.

455 KİŞİYE YASA DIŞI BAHİSTEN 35 BİN LİRAYA KADAR CEZA

Polis ekipleri öte yandan yasa dışı bahis suçu kapsamında oyuncu statüsünde yasa dışı bahis oynayan 455 kişiyi tespit etti. Yapılan çalışmalarda bu şüpheliler hakkında da 8 bin 500 liradan 35 bin liraya kadar ceza verilmesi için şüphelilerin yaşadığı illerin valiliklerine açık adresleri, kimlik bilgilerinin olduğu dosyalar yönlendirildi. (HABER MERKEZİ)