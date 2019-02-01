Tramvayda engelli gence saldırdılar

Yüzde 40 engelli olan Deniz Ulaş Ayvaz, Konak'taki okulundan evine gitmek için kullandığı tramvay durağında 3 kişinin önce sözlü, ardından fiziksel saldırısına uğradı.

Ayvaz, "Önce beni yanlarına çağırdılar, ben de gittim. 'Ne gülüyorsun?' dediler. Sonra ellerime, kasıklarıma vurdular. Boynumdan sarılarak tuttular. Kameralara her şey yansıdı. İlk önce kimse bir şey demedi, sonra 2 kişi geldi ve onlara müdahale etti" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Saldırının ardından olayla ilgili Alsancak Polis Merkezine giderek, saldırganlar hakkında şikayetçi olduğunu ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu anlatan Ayvaz, "Ben bir engelliyim, yüzde 40 engelli raporum var. Tramvay durağında bir engelli vatandaş olarak darbedildim. Güvenlik müdahale etmedi, izliyordu. Güvenliğin orada olma sebebi o. Dövülmekten ziyade insanların tavrına üzüldüm. Bana saldıranlar da bulunamadı" dedi. (İzmir/AA)