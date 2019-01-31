Niğde’de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

31 Mart yerel seçimleri için Niğde’de 4 parti aday açıkladı. AKP Emrah Özdemir’i; İYİ Parti Mümin İnan’ı; CHP Rasim Yılmaz’ı; MHP ise Hakan Er’i Niğde Belediye Başkan adayı olarak gösterdi.

Kentte 24 Haziran’da gerçekleştirilen milletvekili genel seçimlerinde Cumhur İttifakı toplamda yüzde 64,73 oy alırken Millet İttifakı ise 33,58’de kaldı. HDP’nin kentteki oy oranı ise yüzde 1,18 idi.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi Bor ilçesinde tartışmaya neden olmuştu. Bölgedeki üreticiler ve işçiler özelleştirme kararı nedeniyle hükümete tepki göstermişlerdi. Bu tepkinin seçimlere ne düzeyde yansıyacağı ise merak konusu.

NİĞDE’DE SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

AKP: Emrah Özdemir

İYİ Parti: Mümin İnan

CHP: Rasim Yılmaz

MHP: Hakan Er

Diğer partilerin adayları belli oldukça sayfa güncellenecektir.

NİĞDE’DE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ SONUÇLARI

AKP: 42,71

MHP: 20,71

CHP: 20,16

İYİ Parti: 12,02

SP: 1,21

HDP: 1,18

Vatan Partisi: 0,30

HÜDA PAR: 0,21

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ SONUÇLARI

Tayyip Erdoğan: 61,61

Muharrem İnce: 25,06

Temel Karamollaoğlu: 1,01

Selahattin Demirtaş: 0,61

Meral Akşener: 11,43

Doğu Perinçek: 0,28

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU SONUÇLARI

Evet: 59,8

Hayır: 40,2

Seçime giren partiler içerisinde başkanlık referandumunda AKP, MHP, BBP "Evet", CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokratik Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi "Hayır" demişti.

2014 YEREL SEÇİMLERİ SONUÇLARI

AKP: 41,1

MHP: 34,2

CHP: 20,8

Saadet Partisi: 1,9

BBP: 1,1

HDP: 0,6

İşçi Partisi: 0,1

SEÇİME 12 PARTİ GİRİYOR

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'daki yerel seçime 13 partinin girebileceğini açıklamıştı. EMEP, ÖDP ve HKP'nin itirazları reddedilirken seçime girme yeterliliği olan partiler şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)

Büyük Birlik Partisi (BBP)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

Demokrat Parti (DP)

Demokratik Sol Parti (DSP)

Halkların Demokratik Partisi (HDP)

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR)

İYİ Parti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

Saadet Partisi (SP)

Türkiye Komünist Partisi (TKP)

Vatan Partisi

Bu partilerden HÜDA PAR, seçime girmeyeceğini açıkladı. (HABER MERKEZİ)

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