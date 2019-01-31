31 Ocak 2019 22:16
Marmaray'da teknik arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapılıyor
Marmaray'da Üsküdar istasyonu yakınlarındaki hatta meydana gelen arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor.
Fotoğraf: DHA
Marmaray’da teknik arızadan dolayı seferler gecikmeli olarak yapılıyor.
Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sularında Kazlıçeşme-Üsküdar seferinin gerçekleştiği esnada Üsküdar istasyonu yakınlarında hatta arıza meydana geldi.
Teknik arızadan dolayı vagonlar boşaltılıp yolcular yaya olarak tahliye edildi. Arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.
İstasyonlarda seferlerin teknik arızadan dolayı gecikmeli olarak gerçekleştirildiğine yönelik anonslar yapılıyor. (AA)
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