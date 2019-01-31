Leyla Güven'e destek için evin önüne gelenlere polis müdahalesi

Süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemini evinde sürdüren DTK Eşbaşkanı Leyla Güven’e destek olmak için evinin önüne gelen ve aralarında HDP’li milletvekillerinin de olduğu gruba polis müdahale etti.

Aralarında HDP milletvekilleri Rıdvan Turan, Tülay Hatimoğulları, Semra Güzel, Dersim Dağ, Musa Farisoğulları ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan Adayı Selçuk Mızraklı’nın da olduğu yüzlerce kişi Leyla Güven’in evine doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında vekiller düdük çalarak ses çıkardı.

EVİN ÖNÜNDE POLİS MÜDAHALESİ

Güven’in evinin önüne gelen kitle “Leyla Güven onurumuzdur” sloganları attı. Güven, kendisini desteklemeye gelenleri pencereden selamladı. Slogan atılmasıyla birlikte aralarında vekillerin de olduğu kitleye polis tazyikli suyla müdahale edince vekillerle polis arasında tartışma yaşandı.

Güven'in kızı gazeteci Sabiha Temizkan saldırı sonrası sosyal medyadan şu sözleri paylaştı:

Annem #LeylaGüven’in açlık grevinin 85. gününde evimizin önünde çekildi bu görüntüler. Sadece anneme “yanındayız” demek istediler. Eriyen bedeniyle çıkıp selamlamak istediği insanlara tazyikli su ile saldırdı polis. Annem çok üzgün ama “Bu dayanışmayı kıramayacaklar” diyor. pic.twitter.com/UMFw8M0nTT — sabiha temizkan (@sabihatemizkan) 31 Ocak 2019

GÜVEN'İN KIZINDAN ÇAĞRI: LÜTFEN SESİNE SES KATALIM

Polisin müdahalesi sonrası görüştüğümüz Sabiha Temizkan şunları söyledi: "Annemin durumu çok kritik ve evin önüne kadar gelip sadece aşağıdan el sallayan, zılgıt ve alkışlarla kendisine destek verenlerden çok moral alıyor. Bugün yapılan müdahale annemi çok sarstı. Zaten bir deri bir kemik kalan bedeni daha da hırpalandı bugün. Açlık grevinden dolayı sağlığı giderek bozuluyor. Tansiyonu düşük, bugün sıvı almakta diğer günlere göre daha fazla güçlük çekti. Mide ağrıları artıyor, tansiyonu sürekli düşük ve nabzı zayıf. Haber okumayı çok seven anneme artık haberleri ve kendisine gelen mektupları biz okuyoruz. Çünkü şiddetli baş ağrısı çekiyor. Görme bulanıklığı var ve uyku bozukluğu yaşıyor. Onu morali çok yüksek ama sesini daha güçlü duyurmalıyız. Bütün bu belirtilerin yanında açlık greninin 85. gününü geride bırakıyoruz. Hayati fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyecek bir durum söz konusu olmadan lütfen sesine ses katalım."

Polis müdahalesinin ardından vekiller Güven’in evine gidip kapıda dayanışma dileklerini iletti. (HABER MERKEZİ)

