Adana'da servis midibüsüyle iş makinesi çarpıştı: 3 ölü, 13 yaralı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde Solaklı Mahallesi Karataş yolu üzerinde meydana gelen kazada servis midibüsü ile iş makinesiyle çarpıştı. Midibüsün devrildiği kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre Adana’da asker uğurlamak için yola çıkan midibüsün ters yönden gelen iş makinesine çarpma sonucu askere gidecek olan Haydar Ateş ile iki yakını Elzem Ateş ve Murat Kazım Aydın hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

İddiaya göre ters yönden gelen iş makinesiyle çarpışan midibüs, devrildi. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 13 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (HABER MERKEZİ)