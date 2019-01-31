Lübnan'da yeni hükümet kuruldu

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, yeni hükümetin kurulduğunu duyurdu.

Lübnan'da 6 Mayıs 2018'de yapılan genel seçimler sonrasında yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Saad Hariri, kabine listesini sunmak için akşam saatlerinde Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çıktı.

Hariri'nin ardından Meclis Başkanı Nebih Berri'nin de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ulaşmasıyla üçlü görüşme gerçekleştirildi.

Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri başbakanlığında kurulan yeni hükümet, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın onayından sonra açıklandı.

Bakanlar Kurulu Sekreteri Fuad Filfil, Baabda Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Hariri tarafından imzalanan yeni hükümetin 30 üyesini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 6 Mayıs 2018'de yapılan genel seçimlerin ardından Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti ancak siyasi taraflar arasında başta bakanlıkların dağılımı olmak üzere yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır hükümet kurulamamıştı.

Lübnan İşçi Sendikaları Birliği, yeni hükümetin bir an önce kurulması talebiyle ve ülkedeki ekonomik duruma dikkat çekmek amacıyla 4 Ocak'ta bir günlük grev yapmıştı. (HABER MERKEZİ)