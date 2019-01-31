Lübnan'da 8 ay sonra yeni hükümet kuruldu

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, yeni hükümetin kurulduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 6 Mayıs 2018'de yapılan genel seçimlerin ardından Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti ancak siyasi taraflar arasında başta bakanlıkların dağılımı olmak üzere yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır hükümet kurulamamıştı.

Lübnan İşçi Sendikaları Birliği, yeni hükümetin bir an önce kurulması talebiyle ve ülkedeki ekonomik duruma dikkat çekmek amacıyla 4 Ocak'ta bir günlük grev yapmıştı. (HABER MERKEZİ)

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