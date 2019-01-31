Trump ‘duvar’da ısrarcı

ABD başkanı Donald Trump Twitterda Meksika sınırına örülecek duvar konusunda paylaşım yaptı.

Trump, “Yasa dışı kişilerin büyük karavanlar yoluyla ülkemizi istila girişimlerini durdurmak için güney sınırına daha çok askeri kuvvet gönderiliyor. Daha önceki göçmen karavanlarını durdurduk, bunları da durduracağız. Bir duvarla bu çok daha kolay ve ucuz olacaktı. Duvar örülüyor” ifadelerini kullandı.

‘İRAN ŞU ANDA FİNANSAL KAOS İÇİNDE’

Trump, ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer'in dün yaptığı “CIA Başkanı, Trump'ı İran konusunda eğitmeli” açıklamasına da Twitter hesabından cevap verdi.

Trump, paylaşımında, “Schumer ve Demokratlar, İran’a karşı zayıf ve pasif olmanın büyük hayranları. Ülkemize karşı oluşturdukları tehlike ile ilgili hiçbir fikirleri yok. Yaptırımlar ve İran anlaşmasının feshedilmesi nedeniyle İran şu anda finansal kaos içinde. Demokratlar bizi kötü bir yere koyuyor ama şimdi iyi” ifadesini kullandı. (New York/AA)