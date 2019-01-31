WHO: Suriye'deki kampta 29 çocuk soğuktan hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Suriye’deki Al Hol mülteci kampında kalan 29 çocuğun soğuk nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü açıklamasında “Bölgedeki silahlı çatışmadan kaçan çoğunluğu kadın ve çocuktan oluşan 23 bin kişi kampa ulaştı. Bu kişilerin birçoğu günlerce yürüyerek ya da üstü açık kamyonlarla seyahat ederek kampa ulaştı. 29 çocuk seyahat sırasında ya da kampa ulaştıktan çok kısa bir süre sonra soğuktan ve kampın kötü koşullarından dolayı hayatını kaybetti” ifadeleri kullanıldı. (DHA)