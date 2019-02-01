Erişim engelleme verileri “ülke aleyhine algı oluşur” diye açıklanmadı

Meltem AKYOL

İstanbul

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, internet sitelerine verilen erişim engelleme kararlarına ilişkin istatistikleri yine açıklamadı. Turhan gerekçe olarak da, rakamların açıklanması halinde; uluslararası düzeyde ülke aleyhine “haksız bir algı ve bilgi kirliliği” oluşturulabileceğini savundu.

Turhan’ın yanıtını değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bakanlık, istatistik açıklamayarak erişim engelleme rakamlarının yüksek boyutlarda olduğunu doğruluyor” dedi ve ekledi: “Verilen kararların hakkaniyetli olduğunu düşünseler rakam ve veri açıklamaktan imtina etmezlerdi.”

BAKAN İSTATİSTİKLERİ AÇIKLAMADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in sorduğu “internet sitelerine yönelik olarak verilen erişim engelleme kararlarını ve engelleme kararlarının hangi suçları kapsadığı” sorusuna yanıt verdi. Ancak Bakan Turhan, Özel’in isetediği istatistiki bilgileri cevaplamadı.

Erişim engellemenin ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’ çerçevesinde verildiğini kaydeden Turhan, rakamların açıklanmasının gerekçesini ise “Uluslararası düzeyde bu rakamlardan hareketle ülkemiz aleyhine haksız bir algı ve bilgi kirliliği oluşmasına sebebiyet vermektedir” ifadeleriyle açıkladı.

"VERİLER, RAKAMLARIN YÜKSEKLİĞİ NEDENİYLE AÇIKLANMIYOR"

Fotoğraf: Cemil Seval/DHA

Turhan’ın verdiği yanıtı değerlendiren CHP’li Özel, Bakanlığın, Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından verilen ve genellikle ifade özgürlüğüne yönelik olan kararlara ilişkin hiçbir değerlendirme yapmamasının gizlenen verilerin büyüklüğünü gözler önüne serdiğini belirtti. Özel, “Bakanlık, istatistik açıklamayarak erişim engelleme rakamlarının yüksek boyutlarda olduğunu doğruluyor. Verilen kararların hakkaniyetli olduğunu düşünseler rakam ve veri açıklamaktan imtina etmezlerdi” dedi. Özel devamında şu ifadelere dikkat çekti: “Bu yanıt, Wikipedia’ya erişimin hala yasaklı olduğu, Twitter’dan en fazla içerik kaldırma talebinde bulunan bir ülke olduğumuzla da birleşince, ülkemizde ifade özgürlüğü önündeki engellerin boyutu bir kez daha ortaya çıkıyor.”